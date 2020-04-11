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【台海局勢】美軍電偵機一連兩日現身台灣南部空域 台指全程掌握

國情動向 13:16 2020/04/11

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繼昨天美軍一架電偵機在台灣南部空域執行任務後，不到24小時，追蹤飛機動向的社交網站指，美軍一架EP3E電偵機，今早現蹤同一區域。台灣當局表示，對台海周邊海空域情況皆全程掌握。

美軍半個月內第7度在台灣周邊飛行

根據追蹤飛機動向的Twitter「飛機守望（Aircraft Spots）」資料，美軍一架EP-3E Aries 電子偵察機今天上午由東向西通過台灣南部巴士海峽一帶，往南海方向飛行，航路近似昨天的RC-135U Combat Sent電偵機。這是美軍3月25日以來，第7度在台灣周邊飛行。

【台海局勢】美軍驅逐艦駛經台海 解放軍軍艦附近監控

【台海局勢】解放軍戰機飛越台灣西南海域 美偵察機現身同一空域（更新版）

台灣的「國防部」早先還證實，美軍一艘伯克級驅逐艦，昨日由北向南駛經台灣海峽，今日凌晨離開台海，新聞稿說，解放軍一艘054A護衛艦，在馬祖東引島附近伴隨監控。

台灣軍方昨日偵測解放軍/ 轟6、空警-500及及殲11等多款軍機，在台灣西南方海域，執行遠海長航訓練，經巴士海峽進入西太平洋，循原航路返回駐地，其間台灣派出偵巡戰機緊急升空監控，美軍一架電子偵察機同時亦現身在台灣南部海域。

台灣的國防安全研究院所長蘇紫雲指出，美軍電偵機執行電子情報偵察任務，研判主要目的為監控解放軍是否有異常活動，以作戰略預警之用，並避免解放軍採取軍事冒險行動。此外，電偵機開啟識別器，允許其路徑獲「飛機守望」等社群媒體平台偵測並露出，除了是釋放清晰戰略訊息、展現軍力，也是軍事公共外交手段。

責任編輯：蒯宇澄

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