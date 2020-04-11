【世衛譚德塞】特朗普或下周公布制裁世衛   擬中止資助或另立新機構

▲ 【世衛譚德塞事件】特朗普或下周公布制裁世衛，擬中止資助或另立新機構。

新型冠狀病毒全球大流行，美國總統特朗普與世界衛生組織總幹事譚德塞，就譚德塞的「屍袋論」公開爆發罵戰。美國與世衛矛盾仍在燃燒，美國新聞網站POLITICO報道，特朗普有意下周宣布制裁世衛的辦法，可能刪減資金，甚至「另起爐灶」另設機構取而代之。

報道提到，為了制裁世衛組織（WHO）在處理新冠病毒疫情上的表現，特朗普的幕僚正討論一些影響可能很深遠的行動，包括刪減美國提供給世衛組織的資金，及試圖創設另一個機構。

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知情人士透露，官員已開始草擬信函，一旦做成決定，就會宣布美國中止提供資金給世衛組織及泛美衛生組織（PAHO）；這份草擬文件也會通知國務院、美國國際開發總署（USAID）等政府機關官員試著把資金轉給現有的替代組織。

特朗普今天暗示，美國政府將扣住給世衛組織的資金，但並未說明細節，而是接連宣稱世衛組織似乎過於親近中國政府，即使美國才是最大的世衛資助國。

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特朗普及部分支持者指稱世衛組織需為疫情負部分責任，特朗普指控世衛組織「以中國為中心」，部分共和黨籍國會議員也呼籲世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）辭職。世衛組織對此沒有評論。

目前不清楚美國會扣住多少資金。國務院數據顯示，美國去年提供4億美元以上給世衛組織，美國有可能決定僅中止部分用途的資金，其他部分仍會資助；或者，如果情況緊急，且如果除了世衛組織之外沒別的選項，也可能視個案判斷是否資助。

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知情人士表示，最贊成中止資助世衛組織、甚至創設新機構取而代之的人，是白宮的政務官，包括國家安全會議幕僚，其中許多人正好在對中國政策上也是強硬派。

知情人士還說，有些幕僚建議以聯合國愛滋防治計劃（UNAIDS）為模型來打造能取代世衛組織的機構。聯合國愛滋防治計畫成立於1990年代中期，目的在防治愛滋病，當時也是因為對世衛組織處理愛滋疫情的方式普遍不滿而成立。

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譚德塞日前在記者會上指控美國等方面將疫情政治化，只會看到更多屍袋，特朗普當天即予以反擊，聲稱世界衛生組織面對新冠肺炎疫情做得太少，揚言美國提供世衛的資金是中國的10倍，世衛卻似乎事事都照著中國的做法，這對美國不公平，也對世界不公平。

根據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時疫情統計地圖，全球目前累計近170萬宗新冠肺炎確診病例、約10萬2000人病故；美國是全球病例數最多的國家，累計破50萬人確診、約1萬8000人死亡。

責任編輯：伍樂

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