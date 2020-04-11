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中興通訊前獨董涉性侵 章子怡范冰冰齊撐受害女孩籲嚴懲

社會熱點 15:01 2020/04/11

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內地著名律師鮑毓明涉嫌性侵未成年養女，昨辭去中興通訊獨立董事等職後，他堅稱不會觸法，並否認「養父女」關係。受害女子則表示不認同，並指鮑連句「對不起」都不曾說過。這宗#Me Too風暴掀起內地女星關注，章子怡、周迅、姚晨等紛紛在微博聲援受害者。

女孩多次報警 山東警方曾因證據不足銷案

內媒8日起報道，有山東煙台上市公司的高層涉嫌性侵養女近4年。受害女孩自述，約從2016年剛滿14歲起被養父長期性侵，養父還對她洗腦，讓她難以辨別發生在自己身上的事該如何去解讀和處理，無論在生理和心理上都很痛苦。

內媒其後揭露，這名高層就是鮑毓明。而他在傳出性侵醜聞後，被解除或請辭中國上市公司杰瑞石油服務集團副總裁、中興通訊獨立非執行董事、西南政法大學兼職研究員等職務。

山東省煙台市公安局芝罘分局官方微博9日發布案情通報，指早在去年的4月8日，一名女子前來報案稱，3年多來被鮑姓養父多次性侵，警方次日立案，並商請檢察機關提前介入。

通報說，經偵查，綜合各種證據，認為鮑男不構成犯罪，遂於18天後的26日決定撤銷此案，並通知當事人。此後，根據當事人及其律師提供的一些新的線索，警方於去年10月9日決定再次立案，目前偵查工作仍在進行中。

但民眾不滿警方撤案等處理，輿論發酵後，山東省煙台公安11日凌晨發布通報，表示已就此案組成工作專班，並商請煙台市人民檢察院派員參加，對前期芝罘公安分局偵辦的案件事實，以及公眾關注的相關問題正在進行全面調查，而調查結果將及時公開，接受社會各界監督。

章子怡憤怒：沒有嚴懲  只見保護傘

事件也受到多位內地女星關注，女星章子怡發微博寫道：「知道為甚麼一而再、再而三出現性侵未成年事件嗎？一次次被曝光，又一次次銷聲匿迹……沒有嚴懲，只見保護傘，警察叔叔們的心不痛嗎？」久未露面的范冰冰發帖說：「太心痛了！請幫助這個孩子，嚴懲惡魔！請公正處理，還孩子一個乾淨的世界！」

姚晨連發出多條微博寫道：「諮詢了法律人士，這位『養父』深諳法律，擅長自我保護，懂得如何規避刑法規定，很有可能最終對其定罪都存在困難。可憐那女孩連『被性侵』竟是通過查百度才知曉。」「自由不能成為放縱私慾的借口，也不能成為強者剝削弱者的說辭，否則人與獸就沒有區別。人是目的，不是純粹的手段，在任何時候，避免人的物化，重申對人的尊重，都是法律要極力倡導的價值。」

歌手韓紅則說：「鮑毓明是吧，你等着，我是韓紅，你記着！」周迅稱：「盼真相大白，愛護每一個她！」

責任編輯：伍樂

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