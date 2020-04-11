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【肺炎疫情】台灣公開與世衛電郵 批世衛內行人講外行話

社會熱點 15:49 2020/04/11

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新型冠狀肺炎全球大流行，世界衛生組織（WHO）日前否認台灣曾經警告過新冠肺炎可能人傳人，台灣的中央流行疫情指揮中心今天發聲明反擊，並公開電郵全文，指揮官陳時中呼籲世衞對這件事坦承以對，不要轉移焦點、一錯再錯。

台稱世衞應研判該病例有「人傳人」的可能

世衛組織秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）指控台灣對他歧視侮辱後，又稱並未忽視台灣對新冠肺炎疫情的示警，稱當時台灣的電郵並沒有提到「人傳人」的危險。

世衛譚德塞斥台灣人身攻擊 蔡英文想邀他訪台感受這件事

【新冠肺炎】人民日報：詆毀世衛 危害不亞於疫情本身

台灣的疫情指揮中心則回擊稱「WHO斷章取義」，疫情指揮官陳時中今日在記者會上指出，武漢市去年底發生至少7宗非典型肺炎，情況「不言自明」，但因台灣手上沒有案例，無法明示人傳人，強調當時台灣如果明示是「人傳人」才叫誤導訊息。

他指，台方已對疫情訊息感到高度警惕，並於去年12月31日以電郵通報世衞聯繫窗口，特別提及「非典型（atypical）肺炎」，指7個案例隔離治療，認為世衞專業人員即能由此研判該等病例有「人傳人」的可能。

他說：「WHO是內行人說外行話，隔離治療不是警訊，那什麼情況才是警訊」。他又說，不是會員的台灣都告訴世衛了，反問身為會員國的中國有沒有跟世衛通報。「這不是隱瞞，什麼叫隱瞞」；如果講「WHO這不是失職，什麼叫失職」。

台灣的專家諮詢小組召集人張上淳說，1月13、14日左右，台灣的專家前往武漢，當地衛生官員說沒有人傳人，但北京去的官員說是「有限度的人傳人」，當時新聞報道也已知道是有限度的人傳人，台灣是以人傳人的方式來因應。

【世衛譚德塞】特朗普或下周公布制裁世衛   擬中止資助或另立新機構

特朗普回應世衛譚德塞「屍袋論」 再稱世衛以中國為中心

責任編輯：蒯宇澄

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