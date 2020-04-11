【新冠肺炎】衛健委：個別省份再出現聚集爆發個案　籲做好個人防護

內地新冠病毒肺炎疫情趨緩，國家衛健委表示，湖北省重症病例首次降至100宗以下，但近幾日個別省份又出現聚集性病例，提示要始終做好個人防護，少聚集。

衛健委新聞發言人、宣傳司副司長米鋒表示，各地須進一步加強監測，及早發現病例，做好重點場所、重點單位、重點人群的防控工作，將疫情風險降到最低。

武漢繼續強化小區封閉管理

而內地新冠病毒疫情重災區、湖北武漢，8日（周三）解除對外封鎖，國家衛健委說，武漢社區仍然是外防輸入、內防反彈的重要防線，要繼續落實好社區常態化防控，特別是發揮當地居民參與群防群控的積極性，繼續強化小區封閉管理，落實出入口管理責任。

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內地昨日新增46宗新型冠狀病毒確診個案，42宗是境外輸入，其中22宗來自黑龍江，均為從俄羅斯入境的中國籍人士，而中俄邊境、牡丹江代管的綏芬河市境外輸入確診病例已達173宗。

中俄邊境綏芬河市輸入確診病例達173宗

由於境外輸入確診數字急增，醫療不堪重負，綏芬河市興建的方艙醫院今日啟用，最多可容納600張床位，主要負責接收無症狀感染者。改造後的牡丹江市康安醫院收治輕型、普通型患者，牡丹江醫學院附屬紅旗醫院作為省級區域重症救治中心則負責收治重症、危重症患者。黑龍江省已派駐多名疾控、臨床專家到綏芬河和牡丹江直接參與救治工作。

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此外，截至11日9時，內蒙古呼倫貝爾市代管的縣級市滿洲里，累計境外輸入新冠肺炎確診病例36宗（全省累計80例）、疑似病例12宗。滿洲里也已有外地醫療隊進駐支援。

責任編輯：蒯宇澄

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