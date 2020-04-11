【新冠肺炎】瑞德西韋治療新冠首份臨床研究公布：近7成重患有改善

世界頂級醫學期刊《新英格蘭醫學》當地時間10日發布新冠肺炎重症患者基於同情用藥，使用瑞德西韋治療的臨床結果。結果顯示，在接受治療的53位患者中，68%的患者臨床症狀得到改善，要評估瑞德西韋對新冠肺炎的療效，仍需要開展隨機，安慰劑對照實驗。

60%患者出現副作用



瑞德西韋為吉利德在研藥物，被認為是新冠肺炎潛在有效藥物。基於同情用藥，研究人員為因感染新冠病毒的住院患者提供瑞德西韋，患者的氧飽和度低於94%，部分患者已經在接受呼吸支持。這些患者接受為期10天的瑞德西韋治療，包括首日的200mg靜脈給藥以及接下來9天中每日100mg的給藥劑量。該研究也得到吉利德的資助。



最終，共有53位患者的相關數據可供分析，他們分別來自美國（22人）、歐洲及加拿大（22人）、日本（9人）。在接受治療前，30位患者需要機械通氣，4位患者需要體外膜氧合（ECMO）支持。在中位隨訪期為18天時，36位（68%）患者在氧氣支持類型方面有所改善，在需要機械通氣的30位患者中，有17位不再需要插管；共有25位（47% ）患者出院，7位（13%）患者死亡。



除有效性外，安全性也值得關注。結果顯示，共有32位（60%）患者出現副作用，具體症狀主要包括肝臟酶指標升高、腹瀉、皮疹、腎功能障礙、血壓升高，其中12位（23%）患者出現了嚴重副作用，具體症狀包括多器官衰竭、敗血性休克等。

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要評估療效 仍需開展安慰劑對照實驗



文章總結說，共有68%的患者臨床症狀得到改善，要評估瑞德西韋對新冠肺炎的療效，仍需要開展隨機，安慰劑對照實驗。



瑞德西韋此前已在體外和體內的動物模型中證明其對中東呼吸綜合徵（MERS）和非典型性肺炎（SARS）病毒病原體的活性，它們也是冠狀病毒，在結構上與新冠病毒類似。針對MERS和SARS有限的臨床前數據表明，瑞德西韋可能對新冠病毒具有潛在的活性。



吉利德董事長兼首席執行官Daniel O'Day在4月4日公開信中表示，現有的供應量共計為150萬劑，根據在臨床試驗中正在研究的最佳治療時間來計算，這一供應量可以滿足超過14萬個療程的患者治療。未來，吉利德力爭到10月份生產超過可供50萬個療程使用的藥品，到今年年底的可供應量要超過100萬個療程。除擴大可及方案之外，吉利德還以個例為基礎，繼續為兒童和孕婦提供瑞德西韋的同情用藥。目前，已有1700多名患者通過這些方案獲得治療。

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（編按：本文為新聞報道內容，如需要尋求個人的健康建議，請諮詢醫生意見）

責任編輯：蒯宇澄

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