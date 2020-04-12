▲ 【中國口罩】比利時稱300萬個FFP2中國口罩全不合格 。中國使館：正核實事件。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，多國醫療物資短缺。比利時負責處理疫情的聯邦政府部長德巴克（Philippe De Backer）表示，上周從中國進口的300萬個FFP2規格(與N95規格）口罩，全不符合所需的品質標準。中國駐比利時大使館表示，已注意到報道，正核實事件，以確認這批物資是否是從中國官方認可的生產企業採購。

中國駐比利時大使館網站4月10日消息，中國駐比利時大使館發言人稱，中方注意到比利時媒體關於「從中國採購的300萬FFP2口罩沒有達到相關標準」的報道。使館對此高度關注，正在進一步了解核實相關情況，以確認這批物資是否是從中國政府有關部門認可的生產企業採購。

中國使館：正核實事件

發言人又表示，為確保口罩等醫療防護產品的質量，再次建議比方在採購物資時提前驗證生產企業資質以及產品標準是否符合要求。

【中國口罩】中國查處1120萬件不合格出口防疫物資 包括994萬個口罩

【中國口罩】中國產外科手術口罩到貨 芬蘭：不合醫院使用

布魯塞爾時報（Brussels Times）稍早前報道，德巴克向國會表示，300萬個口罩品質不合格的消息，他說為了提供第一線人員盡可能最高規格的防疫裝備，這個尋求口罩的過程面臨「重大挫敗」。

德巴克還指出：「乍看就發現這些口罩有問題，經過檢測後，聯邦公共服務經濟部（Federal PublicService Economy）證實供應商無法提供令人信服的檢驗證書，且這些口罩在比利時一處實驗室另外接受檢測後，品質讓人無法接受。」

【中國口罩】在法華人協會涉私藏1.5萬口罩被拘 中使館回應

【中國口罩】華為向加拿大捐百萬口罩 因與加國存爭議並未聲張

近期以來，荷蘭及芬蘭等歐洲國家陸續指稱，從中國購買的口罩不合格，有質素的問題。4月8日，芬蘭政府確認，向中國購買的200多萬片外科手術用和防護型口罩證明並不適宜醫院使用。

對此，中國外交部發言人趙立堅4月9日在記者會上說：「經中方有關部門初步了解，相關物資由芬方通過中間商自行商業採購，並以非醫用口罩名義向中國海關申報出口，我們將進一步核實有關情況。」

中國海關總署4月10日稱，即日起將對醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、醫用手套、醫用護目鏡等醫療物資實施出口商品檢驗，以加強醫療物資出口質量監管。

【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 華春瑩斥FAKE NEWS

【中國口罩】內媒稱內地6成口罩廠沒「無菌車間」 代理直言「你敢用」？

【新冠肺炎】台灣口罩9日起可寄送海外 一文看懂有何規定與流程（附連結）

【中國口罩】在法華人協會涉私藏1.5萬口罩被拘 中使館回應

口罩點解咁貴？口罩機調試員月薪飆10倍至10萬

【中國口罩】美國司法部長也轉發中國工人「口罩抹鞋」影片 中國官媒這樣評論（有片）

口罩呼吸機馳援歐美 中方欲「雪中送炭」修補西方關係

責任編輯：費風

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l