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【中美關係】美國亞太航母「染疫」之際  中國遼寧艦編隊巡太平洋

國情動向 03:19 2020/04/12

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美國部署亞太地區的羅斯福號及列根號等核動力航母，相繼爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。在敏感時刻，中國海軍遼寧艦航母等6艘艦艇編隊，11日傍晚航行在沖繩與宮古島間的海域，從東海前赴太平洋。

美國部署亞太地區的羅斯福號及列根號等核動力航母，相繼爆發新型冠狀病毒肺炎疫情。在敏感時刻，中國海軍遼寧艦航母等6艘艦艇編隊，11日傍晚航行在沖繩與宮古島間的海域，從東海前赴太平洋。日本正分析這些中國軍艦的航行目的並持續監視。

日本放送協會（NHK）報道，日本防衛省表示，日本海上自衛隊的艦艇及飛機觀察到中國的遼寧艦航母、導彈驅逐艦等6艘艦，在香港時間11日下午3時左右，穿越沖繩本島及宮古島之間的海域，從東海前赴太平洋。

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報道說，這6艘中國海軍軍艦並未入侵日本領海，沒看到遼寧艦上有艦載機起降的情形。

上一次中國航空母艦通過這座海域是去年6月，這次是第4次。

6艘中國軍艦當中，並沒有可以提供燃料的補給艦。日本防衛省正分析中國軍艦的航行目的，研判中國軍方是為了提升朝遠方發展的能力而有此動作，持續警戒、監視。

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稍早日本防衛省統合幕僚監部發布新聞說，日本海上自衛隊第5護衛隊所屬的護衛艦「秋月號」（部署於佐世保）及第1航空群所屬的P-1反潛機（部署於鹿屋）觀察到遼寧號、2艘旅洋III級導彈驅逐艦、2江凱級護衛艦、及965號「呼倫湖號」快速戰鬥支援艦，航行在長崎縣的男女群島西南約420公里處海域，朝東南方前進。

根據台灣軍方公開揭露的訊息，遼寧艦與中國另一艘航空母艦山東號也曾航經台灣海峽。

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美國Politico網站4月8日報道稱，據3名知情的美國國防部官員透露，在美國海軍多艘航母出現新冠肺炎感染疫情後，一名在「尼米茲號」航母上的艦員對新冠病毒檢測也呈陽性反應。

「尼米茲號」已經是第4艘出現新冠肺炎疫情的美國海軍航母，另外還有「列根號」（USS Ronald Reagan）、「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt），以及「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）航母都已有人感染，其中「羅斯福號」的情況最為嚴重。這4艘航母都屬於美國太平洋艦隊。

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本報記者：伍樂

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傳染病 疫情 中美關係 台灣海峽 日本海 亞太 太平洋 美國國防部 海軍 航空母艦

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