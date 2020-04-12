【肺炎疫情】毒航班再現！上海新增52例境外輸入確診 51例搭同一航班由俄回國

內地本土疫情防控形勢趨穩，但持續有境外輸入確診病例的壓力。據上海市衛健委今日通報，上海昨新增52例境外輸入確診，其中51例乘坐同一航班，10日由俄羅斯出發，當日抵達上海浦東機場。因有症狀，入關後即被送至指定醫療機構留觀，之後診斷為確診病例。

國際航班受影響 留學生和華人多取道俄羅斯

另據上海市衛健委11日通報，上海10日有待排查的疑似病例81例，其中80例乘坐同一航班，來自俄羅斯，同航班所有乘客均已落實集中隔離觀察。內媒財新指，涉事航班是俄羅斯航空的SU208航班，從俄國莫斯科謝列梅捷沃國際機場（Sheremetyevo International Airport）起飛，航班共402個座位，載客204人。

事實上，全球疫情蔓延後，許多國際航班受影響，不少中國留學生和華人經由俄羅斯回國。而在俄羅斯疫情爆發後，當地經商的中國人也陸續回國。

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4月至今有兩班航班從俄羅斯飛往中國，之前經停山西太原落地的CA910航班已有28人確診，而該航班200多人也被隔離觀察。

俄羅斯目前已成為英國之後的第2大境外疫情輸入來源地，目前俄羅斯累計確診13,584例，死亡106例。

責任編輯：費風

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