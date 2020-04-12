崔天凱指疫情下中方仍努力落實首階段協議 重申中國與世界緊密聯繫

中國駐美大使崔天凱日前表示，儘管過去數周面臨新冠疫情的嚴峻局面，中方仍在執行中美第一階段經貿協議內容，「相信我們能繼續落實」。他強調，疫情是全球性挑戰，如果說過去的全球化進程是有問題的，現在應使其更加開放、包容，促成更加公平的分配，「我們與世界各國緊密聯系，大家必須互幫互助，共克時艱」。

疫情當頭 中方仍努力落實第一階段協議

據內媒，崔天凱4月初接受歐亞集團總裁布雷默采訪時作上述表示，美國公共廣播公司各平台11日播出了有關節目。

崔天凱表示，「盡管過去數周我們面臨著這樣的嚴峻局面，大家還是在努力落實第一階段協議。相信我們能繼續落實。」他說中方仍在執行協議內容，比如仍在從美國采購一些農產品，正在取消外國公司進入中國金融市場面臨的一些限制。

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崔天凱指出，疫情再次證明，這是一場全球性挑戰。病毒不分國界，不分政治體制、文化和宗教，它以同樣方式攻擊所有人，所以才需要更加緊密有效的全球合作。如果說過去的全球化進程是有問題的，現在就應該使其更加開放、包容，促成更加公平的分配。

有省份復工狀況良好 全國範圍仍未完全恢復

疫情蔓延成全球大流行，多國經濟受重創。崔天凱稱，中國正在盡最大努力恢復供應鏈，恢復生產。但這是全球供應鏈，中國一家不可能什麼都做得了。可能中國一些省市已非常接近完全恢復，但全國範圍內還沒能做到這一點。

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他說，「這在很大程度上取決於我們的抗疫努力，要確保不會出現第二波疫情，同時也取決於國際金融市場的穩定程度，所有這些都是相互關聯的」，「我們與世界各國緊密聯系，大家必須互幫互助，共克時艱」。

責任編輯：伍樂

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