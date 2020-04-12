【肺炎疫情】內媒公布高清圖 用過的口罩表面有移動的病菌

新冠肺炎疫情仍未平息，口罩成為市民不可或缺之物。內地官媒人民日報旗下《健康時報》公布圖片顯示，使用過的口罩在顯微鏡下可見到絨布面上充滿黃色的雜質和毛絲，繼續放大甚至可見到口罩上移動的病菌。

據《健康時報》微信公眾號發布，使用口罩前後，人們的肉眼並未看到口罩表面有何變化，但將使用過的口罩放在顯微鏡下，可看到密密麻麻的纖維，正是這種纖維阻擋了細菌、病毒、空氣中的顆粒物。而使用過的口罩上纖維上明顯附著著黃色的顆粒物質。

▲ 圖片來源：抖一抖佛山

再接著放大到1000倍，更清楚的看到了口罩纖維上附著的顆粒。

▲ 圖片來源：微觀小卡

繼續放大到2000倍，可看到正在口罩上面移動的病菌。

▲ 圖片來源：晏煒觀點秀

報道提醒，戴口罩之前要洗手，取下口罩時要從後面取，勿觸摸口罩正面，因為新冠病毒仍然以飛沫傳播和接觸傳播為主。摘口罩時手觸摸了口罩外側，很有可能接觸到手上，然後如果未洗手，病毒就容易通過用手觸碰口、鼻、眼等進入人體。

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取下口罩後要立即棄置於封閉的垃圾桶內，並用肥皂和水或含酒精的免水洗手液洗手。

責任編輯：尹航

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