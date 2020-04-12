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【新冠肺炎】無人可獨善其身 張文宏：所有國家控制好疫情才能過好日子

社會熱點 15:07 2020/04/12

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新冠肺炎蔓延全球，各國經濟、民生受重創。上海抗疫專家、復旦大學附屬華山醫院感染科教授張文宏11日表示，「所以需要全世界一起抗擊疫情，不是說誰控制得好，就可以過自己的好日子，只有所有國家疫情都控制好了，才能一起過好日子。」

他又指，中美抗疫可以走得更近一些，中美在醫學上，在人類的健康上，在抗擊疫情上，是不能脫鉤的。

疫情讓各國反思合作 中美始終是在一起玩

據內媒財新報道，張文宏說，經過這次疫情，各國公共衛生體系建設、基礎設施、快速反應以及國際合作，都需認真反思，世界衛生組織也要有所改變。

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他還指出，世界上比較大的經濟體，應盡量幫助比較弱的國家一起度過難關。世界疫情控制不是取決於中美和歐洲，而是最沒有能力控制疫情的國家是否控制得好。近期俄羅斯疫情出現暴發，也令人非常擔憂。北京此前宣布疫情控制要常態化，也正是針對國際疫情的常態化不得不采取的一個回應。

此外，中美日前因病毒來源而展開外交戰，「中美脫鉤」一說再被外界討論。張文宏說，「中美之間的交流一直走在那裡，不後退的應該是醫學界。」中美在醫學檢測方面，沒有脫鉤，始終是在一起玩，他好我們也會好，我們好他也會好。

中國11月或再遇挑戰 美國疫情5月或可控

對於未來的疫情走向，張文宏預測，中國最好的日子可能是金秋十月，亦最低的疫情，11月份可能會重新面臨巨大挑戰。

張文宏解釋，南美、非洲、東南亞開始出現疫情暴發，夏天完全清除病毒是不可能的，但夏天過去後會有一段低谷，冬季一波疫情可以預計到。不過，隨著疫情防控經驗增多，第二波會比第一波低很多，是可控的。到時會否再采取第二次封閉舉措，取決於疫情程度。但他認為中國不會采取關閉，肯定還是輸入性疫情為主。

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關於美國疫情，張文宏分析，5月夏天逐漸到來，美國疫情得到控制是可以預計的。上星期美國新增病例已經出現下降趨勢。最近加強檢測，病例又上升，但此次檢測出來的主要是輕癥。

責任編輯：伍樂

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