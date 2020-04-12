蔡少芬微博帳號被盜用 她用張晉帳號澄清：不怕 我還有老公的

知名藝人蔡少芬的微博發布了一些賣衣服和首飾的短視頻，並配文「喜歡的可以私信我」，被疑盜號。當日晚，她通過丈夫張晉的微博發文表示「我是蔡少芬，我的微博賬號被盜了」，其後緊跟一句「不過我不怕，我還有老公的（帳號）」，引發網民大讚二人曬恩愛、撒狗糧。

結婚十餘年感情深厚 被網民大讚

蔡少芬的微博昨日發布了許多賣衣服和首飾的短視頻，並配文「喜歡的可以私信我」，網民懷疑她的帳號被賣貨者盜用。當晚十一時許，蔡少芬丈夫張晉的微博發布文字稱，「我是蔡少芬，我的微博賬號被盜了！不過我不怕，我還有老公的」。即蔡少芬通過張晉的帳號證實自己被盜號，她自己的微博中也刪除了相關賣貨內容。

今日午間，蔡少芬在自己的微博澄清指，微博賬號找回來了，原來是個烏龍，透露是因為自己換了新手機號，但沒有重新綁定微博賬號，所以出現了被盜號的情況。蔡少芬表示是虛驚一場，還呼籲大家不要去責怪無辜的人。

蔡少芬被盜號還能發文曬恩愛，此話題躍升微博熱搜榜。網民紛評論表示，「盜號不忘秀恩愛 蔡老師您贏了」、「被盜號還有狗糧撒」、「大膽！居然敢盜皇后娘娘的號」。

內地男星張晉與蔡少芬於2008年結婚，二人育有一女一子，不時在微博放閃，引來網民誇讚「娛樂圈恩愛夫妻」。

責任編輯：尹航

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