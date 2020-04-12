【肺炎疫情】鍾南山：堅持復工復產復課 有個別感染不奇怪 馬上隔離就不會爆發

內地防控新冠肺炎疫情形勢趨穩，多地復工復產完成狀況良好，並公布各類學校開學時間，但也有人擔心會否再有第二波疫情爆發。中國工程院院士鍾南山表示，要堅持往前走，復工復產復課，有個別感染並不奇怪，馬上隔離就不會繼續傳播。他說，「非要把它搞到全部都是零，我覺得不現實。」

復工復產復課要做好防控 關鍵還是自己

據央視報道，鍾南山今日在廣州市疫情防控新聞發布會上指出，復工復產復課要做好防控，防控的關鍵還是自己。防控的核心一是距離，目前最被證實的，一個是1.8米以內近距離的飛沫感染。二是接觸，上課都比較靠近，這個時候個人的防護很重要。

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他說，「我們還是要堅持往前走，復工復產復課，堅持往前走，這個過程中出現幾個感染，馬上就隔離，馬上就采用相應的防控措施，就不會繼續傳播，不會暴發。有個別的感染我不覺得奇怪，非要把它搞到全部都是零，我覺得不現實。我們往前走，把感染的可能性以及它出現的幾率降到最低。發現個別感染，很快就把他們進行處理、隔離。」

責任編輯：費風

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