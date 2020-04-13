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【中國口罩】從中國採購200萬個不合醫用口罩　芬蘭官員辭職

國情動向 17:45 2020/04/13

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芬蘭早前向中國買到200多萬個不符醫院使用標準的外科手術用、以及防護型口罩。芬蘭國家緊急物資局主管洛內馬已宣布辭職。

新型冠狀病毒肺炎全球蔓延，各國對口罩需求殷切。芬蘭早前向中國買到200多萬個不符醫院使用標準的外科手術用、以及防護型口罩。芬蘭國家緊急物資局主管洛內馬已宣布辭職。

事件在4月8日曝光，芬蘭政府確認，向中國購買的200多萬個外科手術用和防護型口罩證明並不適宜醫院使用。

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中國外交部發言人趙立堅9日在例行記者會上回應：「經中方有關部門初步了解，相關物資由芬方通過中間商自行商業採購，並以非醫用口罩名義向中國海關申報出口，我們將進一步核實有關情況。」

芬蘭國家廣播公司（Yle）報道，洛內馬（Tomi Lounema）承認花費1000萬歐元、折合8473萬港元，採購防護設備，結果不是不合醫院使用，就是簽了約但對方沒履約。洛內馬日前宣布辭職。

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芬蘭總理馬林（Sanna Marin）稍早表示，她沒信心讓洛內馬管理國家緊急物資局（National Emergency Supply Agency）。

洛內馬本周蒙受嚴厲批評。一開始先傳出他採購的口罩未通過測試，因此沒送到醫院。洛內馬接著承認他採購口罩的對象為高利貸放貸者薩爾馬斯特（Onni Sarmaste），以及電視實境秀明星耶爾哈（Tiina Jylhä），分別付了他們500萬歐元。

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責任編輯：伍樂

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