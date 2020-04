【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論。

新型冠狀病毒疫情全球肆虐,病毒起源一度演變為中美爭拗。劍橋大學等學者將160個來自世界各地的新冠病毒基因組,試圖模擬病毒從東亞蔓延全球路徑。結果發現,在武漢發現與蝙蝠最接近的COVID-19類型,這可被視為「爆發根源(the root of the outbreak)」,但它並沒有在中國流行,而是在美國和澳洲大爆發;中國普遍的病例,是已變異的品種。

參與研究的專家形容,作為「爆發根源」的A型,在中國境內變異成為B型,B型再變異為C型。

這篇研究成果文章,刊載在英國劍橋大學網站,其副標題明確點出文章的重點「Study charts the “incipient supernova” of COVID-19 through genetic mutations as it spread from China and Asia to Australia, Europe and North America. (研究繪製了COVID-19通過基因突變,從中國和亞洲傳播到澳洲,歐洲和北美時的“初期超新星”)」。

在武漢發現與蝙蝠最接近的COVID-19類型

據了解,劍橋大學等學者分析160個去年12月至今年3月,來自世界各地的病毒基因組,重組由東亞蔓延至歐洲、北美等地的早期病毒「進化路徑」,顯示病毒主要出現3類變異(variant),團隊以A、B及C類別區分:

A型是最原始在人類身體找到的病毒基因組,它與蝙蝠、穿山甲身上提取的病毒最爲相似。但令人驚訝的是A類在武漢只有極少案例,卻在美國和澳洲有大量病例,亦出現在居住在武漢的美國人患者身上。研究人員稱A類病毒為「爆發根源」。

Forster and colleagues found that the closest type of COVID-19 to the one discovered in bats – type ‘A’, the “original human virus genome” – was present in Wuhan, but surprisingly was not the city’s predominant virus type.

Variant ‘A’, most closely related to the virus found in both bats and pangolins, is described as “the root of the outbreak” by researchers.