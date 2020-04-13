▲ 【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論。

新型冠狀病毒疫情全球肆虐，病毒起源一度演變為中美爭拗。劍橋大學等學者將160個來自世界各地的新冠病毒基因組，試圖模擬病毒從東亞蔓延全球路徑。結果發現，在武漢發現與蝙蝠最接近的COVID-19類型，這可被視為「爆發根源（the root of the outbreak）」，但它並沒有在中國流行，而是在美國和澳洲大爆發；中國普遍的病例，是已變異的品種。

參與研究的專家形容，作為「爆發根源」的A型，在中國境內變異成為B型，B型再變異為C型。

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這篇研究成果文章，刊載在英國劍橋大學網站，其副標題明確點出文章的重點「Study charts the “incipient supernova” of COVID-19 through genetic mutations as it spread from China and Asia to Australia, Europe and North America. （研究繪製了COVID-19通過基因突變，從中國和亞洲傳播到澳洲，歐洲和北美時的“初期超新星”）」。

在武漢發現與蝙蝠最接近的COVID-19類型

據了解，劍橋大學等學者分析160個去年12月至今年3月，來自世界各地的病毒基因組，重組由東亞蔓延至歐洲、北美等地的早期病毒「進化路徑」，顯示病毒主要出現3類變異（variant），團隊以A、B及C類別區分：

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A型是最原始在人類身體找到的病毒基因組，它與蝙蝠、穿山甲身上提取的病毒最爲相似。但令人驚訝的是A類在武漢只有極少案例，卻在美國和澳洲有大量病例，亦出現在居住在武漢的美國人患者身上。研究人員稱A類病毒為「爆發根源」。

Forster and colleagues found that the closest type of COVID-19 to the one discovered in bats – type ‘A’, the “original human virus genome” – was present in Wuhan, but surprisingly was not the city’s predominant virus type. Variant ‘A’, most closely related to the virus found in both bats and pangolins, is described as “the root of the outbreak” by researchers.

B類毒株是中國內地（即武漢）主要類型，且並沒有傳播出東亞地區。

C類病毒是歐洲主要類型。亞洲地區的香港，新加坡，韓國皆有此類型，且沒有在中國發現。

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參與研究的英國劍橋大學Peter Forster博士形容，A型在中國境內變異成為B型，C型則是B型的女兒，是在中國境外變異。他強調，團隊只是分析了疫情早期的病例，目前有太多的快速病毒突變，所以難以整理出整齊的新冠病毒系譜。

分析病毒進化路徑 助追蹤病毒源頭

團隊認為，B類病毒沒有在東亞地區以外流行，或與病毒適應東亞人口及環境有關，可能需要再變異才會在其他地區流行；又表示，分析病毒進化路徑有助追蹤未被記錄的病毒源頭，防止新一輪爆發。

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值得注意是，這項研究結果公布後，內地及境外一些網站有輿論（主要是網民）宣稱，A類病毒沒有在中國流行，卻在美國大量傳播，因此質疑病毒是否出自美國。但一些專家其後澄清，這種論調是曲解劍橋等專家團隊的研究。

事實上，作為該論文第一作者、英國劍橋大學的Peter Forster博士接受中內地官媒《環球時報》採訪時也強調，儘管目前證據尚難證明病毒最初起源，但現在看來，新冠病毒可能來自東亞。

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Forster還表示，他們的方法可以應用於最新的冠狀病毒基因組測序，以幫助預測未來全球疾病傳播和激增的熱點。

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加州大學舊金山分校（UCSF）醫學院的退休教授林慶順也在媒體撰文指，病毒引發病例數量，與源頭與有直接關係；在數量的比率上，原始病毒株在美國的流行程度比在中國高，並不能得出病毒起源結論。

「眾所皆知，美國現在最多數的人種是白人，但你會說美國的原始人種是白人，而不是印第安人嗎？」他打個比喻說。

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責任編輯：伍樂

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