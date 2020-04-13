【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍　研究解開不發高燒之謎

▲ 新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，香港一項醫學研究指出，新冠病毒的繁殖率高於嚴重急性呼吸道病候群（SARS）3倍以上。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，香港一項醫學研究指出，新冠病毒的繁殖率高於嚴重急性呼吸道病候群（SARS）3倍以上。

香港大學醫學院及瑪麗醫院的研究團隊日前公布對新型冠狀病毒疾病的最新研究，團隊成員包括政府抗疫顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇。

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據公布，這項研究的重點是利用新研發的「人體外肺器官模型」，模擬病毒在人體肺部的發展情況，較以往利用倉鼠測試具有更高準確性，研究結果具有高度參考價值。

炎症反應低 難致「細胞因子風暴」

團隊早前取得4名醫院病人的同意後，將其肺部的正常組織抽取化驗，進行體外器官模型，將同一人的肺部組織分成數分，並繁殖肺炎病毒及SARS病毒，觀察兩種病毒於48小時內的表現，結果有以下發現：

一、 用4名病人的肺組織繁殖的病毒中，肺炎病毒的繁殖量較SARS病毒高3倍以上，短時間具極高的複製速度。 二、 肺炎病毒令肺部組織產生干擾素及炎症的反應，較SARS病毒低。

團隊方面表示，雖然新冠病毒的複製速度很快，但它令肺部組織產生干擾素及炎症的反應較SARS病毒低，因此不像SARS病毒般在人體內引起「細胞因子風暴」，比如令患者發高燒。

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所以，即使病人感染肺炎病毒，也未必會出現明顯病徵，令病毒猶如「忍者」般難以發現，也是這次疫情出現眾多隱形病人的原因。

袁國勇認為，這次疫情不可能沿用以往對付SARS的方法應對，最理想的做法是擴大病毒檢測數目。

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他並預期疫情不可能於7月前完結，警告「第三波」疫情將至，呼籲市民繼續嚴格遵守「限聚令」，減少外出，以及保持社交距離，避免疫情進一步擴散。

翻查紀錄，香港衛生當局於1月23日報告首宗新冠肺炎個案（內地輸入），其後出現本土病例。

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截至4月12日，香港本地確診新冠肺炎個案累計1004宗，當中許多由外地輸入，至今造成4人死亡，死亡率0.39%。

SARS於2003年爆發，從當年2月15日至5月31日的3個半月時間計算，香港累計發生1755宗，造成299人死亡，死亡率高達17%。

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責任編輯：伍樂

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