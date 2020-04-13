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【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產　中國豬肉短缺恐雪上加霜

經濟脈搏 16:01 2020/04/13

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全球最大豬商生產商、目前由中國萬洲集團（00288）全資擁有的豬肉供應商Smithfield Foods，美國廠房爆發集體感染，超過200人確診新冠肺炎。公司宣佈關閉廠房。由於該公司據報有約25%產出供應中國，其停產恐令中國豬肉供應雪上加霜。

新型冠狀病毒肺炎疫情在美國大爆發，恐波及中國豬肉供應。全球最大豬商生產商、目前由中國萬洲集團（00288）全資擁有的豬肉供應商Smithfield Foods（史密斯菲爾德食品），美國廠房爆發集體感染，超過200人確診新冠肺炎。公司宣佈關閉廠房。由於該公司據報有約25%產出供應中國，其停產恐令中國豬肉供應雪上加霜。

美國南達科他州確診人數在周末急增近20%，至最少730人染病，大部分新增病例都與Smithfield Foods的蘇福爾斯（Sioux Falls）市豬肉加工廠房有關。

報道指Smithfield兩成半產出賣到中國

廠房員工大規模感染新冠肺炎，儘管未知與工廠工作環境是否直接有關，但Smithfield Foods周日（12日）決定，暫停工廠生產。

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【非洲豬瘟】肺疫未平豬瘟再現？內地下令「三無」生豬隔離15日

Smithfield Foods行政總裁Ken Sullivan發表聲明，直言廠房不運作，糧油雜貨店要保持貨架滿滿是不可能的事，公司與業內其他同行生產受到影響，正將美國肉類供應推向邊緣。

Smithfield Foods目前由中資企業萬洲 （00288） 全資擁有。有媒體過去分析指，作爲美國乃至全球最大的豬肉生産企業，Smithfield近年加大對中國供市場應開；其出口豬肉中，約25%銷往中國市場。

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由於非洲豬瘟對中國影響仍在持續，中國要加大進口應付國內豬肉需求；如Smithfield暫停供應，會否進一步加大中國的豬肉供需缺口，值得持續觀察。

萬洲2019年業績報告顯示，肉製品及生鮮豬肉為主要收入來源。美國肉製品收入78.14億美元，佔集團肉製品收入收入的63%，美國肉製品經營利潤為8.47億美元，佔整體的54%。

至於生鮮豬肉，在美國收入44.67億美元，佔生鮮豬肉收入的44%；美國經營利潤1.5億美元，佔生鮮豬肉經營利潤的37%。

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