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【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰　權威：有些國家恐捱不過冬天

社會熱點 17:45 2020/04/13

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【新冠肺炎】復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏也預測，有些國家可能撐不住，「像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。」

新型冠狀病毒肺炎疫情全球肆虐，何時能趨緩？部分國外專家警告，疫情不能樂觀，今年11月可能出現又一個高峰期。復旦大學附屬華山醫院感染科權威張文宏也預測，有些國家可能撐不住，「像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。」

張文宏接受內地媒體訪問表示，11月份之後，大家將面臨巨大的挑戰，他認為下一波的疫情可能就會在11月份左右到來。南美洲，非洲、東南亞開始出現疫情的爆發，按照現在的數學模型來統計，在今年的夏天，把病毒完全清除是不可能的。

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新冠肺炎病毒被指十分狡猾，張文宏分析，「冬天到來的時候，大家又開始呆在家裡了，又開始聚集了。那麼在這個時候像這種病毒，在冬季的複製能力也會增加，所以這一波疫情我們是預計得到的。」

非洲、南美等醫療資源不足的國家　好高危

不過，經過前面一段抗疫經驗的積累，還有特別是對於診斷技術有一定治療流程，相信下一波疫情，比第一波要低很多。不過，像非洲、南美等醫療資源不充分的國家，可能真的很難度過下一個冬季。

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至於，歐美防疫警覺性該如何提升？張文宏認為，「新加坡好像是沒有戴口罩，檢測就做到很非常到位。」歐美在自我防範上比較不太注意，平時戴口罩也比較難接受，這也是導致後續感染人數，急速上升非常重要的主因之一。

張文宏也談到韓國、新加坡、日本的抗疫情況，因為這些國家經歷過SARS疫情，相比美國，對病毒的警覺性更高。反觀美國，無論是SARS、中東呼吸綜合症（MERS），好像跟美國就沒關係。

最後，張文宏也呼籲，世界疫情的控制，不是取決於美國和中國這兩個國家，也不取決於歐洲，而是取決於世界上那些最沒有能力控制疫情的這些國家，是不是控制得好。各國必須合作，才有可能一起度過難關。

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責任編輯：伍樂

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