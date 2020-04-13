【新冠肺炎】俄疫情惡化！黑龍江輸入病例激增 專家組緊急馳援

俄羅斯的新冠肺炎確診數，近日急速攀升，昨（12日）單日就新增2186人確診，是疫情爆發以來最大單日升幅。不少在俄的中國公民選擇回國避疫，令中國境外輸入個案急增，中國疾控中心已派出專家組到中俄邊境綏芬河市支援防控工作。

俄羅斯累積確診人數已增至1.577萬宗，累計130人染病不治。首都莫斯科疫情加劇，當地連續兩天錄得逾1000宗確診個案，累計逾8800人確診，佔全國病例六成半。在莫斯科，多輛救護車在醫院門口大排長龍，等候將新冠肺炎患者送入醫院。

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)則表示，莫斯科的醫院處於緊急狀態。市長索比亞寧（Sergei Sobyanin）早前警告實際染病人數比官方數目多，因為許多從歐洲重災區國家返俄的人沒有接受檢測。

為阻止疫情進一步擴散，有1200萬人口的莫斯科，周一（13）起除市內政府部門及食物、醫療防護用品生產企業等外，所有單位停工，並將於周三起實施通行證制度，市民駕車或乘坐公共交通工具時須持有電子通行證。

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鑑於俄羅斯疫情日趨嚴重，中國留學生及商人紛紛回國避疫。由於俄羅斯早已停飛往中國的航機，許多中國人輾轉，由莫斯科飛往海參崴再坐巴士到接壤黑龍江邊境，從綏芬河口岸入境。

隨著大量民眾由俄羅斯返抵中國，內地境外輸入病例急增，內地昨日新增108宗確診病例，是3月5日以來新高，98宗是境外輸入，有49宗來自綏芬河口岸。

綏芬河市至今出現194宗病例，並有100多名無徵狀感染者，令當地巨大防疫壓力陡增。黑龍江政府宣布延長綏芬河口岸旅檢通道關閉措施，所有入境人員必須量體溫、做核酸核測、填寫健康申報卡及集中隔離。當局又會24小時巡邏邊境，打擊非法越境。當地亦加強社區管控，市內全部小區嚴格實行封閉式管理，民眾出門都要量體溫、檢查健康碼和戴口罩。

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國家疾控中心派出15人專家組到中俄邊境的黑龍江綏芬河市，援助當地展開防控工作，當中4人曾經到武漢參與抗疫工作。專家組將在當地搭建負壓帳篷式移動實驗室，進行核酸檢測及篩查等工作。

除了這批專家組成員，疾控中心亦會再派多22名專家到綏芬河市，參與包括督導及實驗室檢測等工作。

另外，位於內蒙古的口岸城市、接壤俄羅斯的滿洲里亦拉響防疫警報，當地昨日9小時內，新增34宗境外輸入病例。市政府宣布關閉陸路口岸，並對所有入境人士進行核酸檢測。

責任編輯：伍樂

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