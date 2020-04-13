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【中國口罩】內地網商曝口罩產業亂象　有口罩甚至黏有死蒼蠅

社會熱點 18:35 2020/04/13

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【中國口罩】內地網商曝口罩產業亂象，有口罩甚至黏有死蒼蠅。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球蔓延，中國加快生產口罩應急，但內地媒體及業者卻屢曝光口罩產業亂象。內地網商平台「億恩網」創辦人魯泓海，他早前向國內供應商採購35萬個口罩，部份質素成疑，抽檢貨件時更發現有口罩上黏有死蒼蠅；由此發現得太遲，部份不排除有問題的口罩已銷到國外。

面對口罩質素問題，中國當局已表明會加強檢驗和打假。中國海關總署10日還公告，即日起，對醫用口罩、醫用防護衣等11類醫療物資實施出口商品檢驗。

「億恩網」創辦人在微博曝光事件

事件起因是微博簡介為「億恩網」創辦人魯泓海的商人表示，他3月17日向河南省滑縣一間衛生材料公司購買了35萬個口罩，主要用於出口；由於採購數量巨大，他在驗貨時只能進行抽檢，但在抽檢過程中，竟然發現口罩上粘有死蒼蠅，還有1袋口罩掛耳的帶子上有黑色污漬，另1袋口罩上有多個黑色污點。

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【中國口罩】內媒稱內地6成口罩廠沒「無菌車間」

魯泓海表示，採購這35萬個口罩，是準備在亞馬遜（Amazon）平台上賣到歐美國家。發現問題後，魯泓海把粘有蒼蠅的口罩影片發給涉事公司負責人，但對方提出的解決方案是召回新發出的1.3萬個口罩，剩下的口罩一概不賠，而他購買並已到貨的口罩，有的已透過亞馬遜轉賣到國外。

去過滑縣的魯泓海表示，滑縣的慈周寨鎮村子裡有好多小工作坊，村民辦完營業執照後，買台機器就開始生產口罩，還有很多都是在自家房子裡直接做口罩，「哪有什麼衛生條件」？

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魯泓海指出，工廠裡的一個工人對他表示，賣給他的那批貨是幾台有問題的機器生產的，那幾台有問題的機器已被賣掉，而那批貨放在角落已經好幾天了。

魯泓海已將口罩問題報備河南安陽滑縣市場監管局，目前滑縣一些民營口罩廠全部被停業整頓。

滑縣教育局指出，涉事工廠3月初向該局捐贈了10萬個口罩，這些口罩將全部轉交滑縣各鄉鎮學校，用於學校做好開學。

「億恩網」創辦人魯泓海曝光事件。

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