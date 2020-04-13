  • 21°C
香港時間 : 2020413日 (一) 19:43
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷

經濟脈搏 19:11 2020/04/13

分享：

【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎疫情打擊下，內地消費市場吹寒風，手機市場銷售量下滑，iPhone也要打價格戰。

新型冠狀病毒肺炎疫情打擊下，內地消費市場吹寒風，手機市場銷售量下滑，iPhone也要打價格戰；與蘋果官網售價相比，京東、淘寶、蘇寧等內地線上平台上的iPhone11，均有不同程度的降價，最大幅度達20%。

內地《21世紀經濟報導》，蘇寧線上銷售的64G容量的iPhone 11售價4,999元（人民幣，下同），比蘋果官方網站上便宜500元。64G容量的iPhone 11 Pro Max售價7,499元，比蘋果官網上便宜1,600元。

京東不直接減價　但送抵用券

京東128G容量的iPhone 11價格為5,999元，與蘋果官網的價格一致，但平台方附送滿5000元送500元的抵用券。

【新冠肺炎】疫情吞噬iPhone逾6成中國銷量 2月銷售量少於50萬部

【新冠肺炎】iPhone不怕斷貨？鴻海料中國廠區3月底恢復正常產能

另外，其他包括國美、當當、天貓等線上渠道，iPhone售價也有不同的折扣。

市場分析，一方面是因為疫情造成的去庫存需求，另一方面是新品發布在即。有消息稱，蘋果將定於15日發布平價版的iPhone 9，並於4月22日開始發貨。起售價或為399美元，折合約2,800元人民幣。基於價格，此款iPhone或是iPhone SE升級版機型，為蘋果公司搶佔中端市場。

【新冠肺炎】iPhone新品生產受阻 美高官憂疫情重創美國經濟

【新冠肺炎】護航iPhone生產  富士康聘鍾南山當復工總顧問

自iPhone 4s以來，蘋果每年都選在9月發布新iPhone。雖然iPhone X、iPhone XR都在發布之後較久才上市，但仍舊選擇在秋季亮相。不過，富士康工廠因為新冠肺炎疫情，生產也受影響，是否會影響蘋果新品上市還不得而知。據了解，蘋果的組裝廠約88%分布在大陸，其中最大的代工企業是富士康。

早在2月13日，富士康就曾發出啟動招聘的消息，但當時疫情的蔓延，使富士康的招工進展並不順利。如今，富士康復工已近兩個月，27個主要廠區已復工81萬人，整體復工率達93.7%，其近百家核心配套企業，以及上下游1萬餘家中小企業都已復工復產。

【新冠肺炎】俄疫情惡化！黑龍江輸入病例激增 專家組緊急馳援

【新冠肺炎】11月或再爆疫情高峰　權威：有些國家恐捱不過冬天

【新冠肺炎】新冠病毒繁殖快SARS達3倍　研究解開不發高燒之謎

【新冠肺炎】新型冠狀病毒源自哪裡？劍橋大學等多國學者這樣推論

【新冠肺炎】中美研究：新冠病毒根本如愛滋　能全毀人體免疫系統

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【新冠肺炎】習再提「外防輸入 內防反彈」 或與這兩地爆疫情有關
2020/04/09
【新冠肺炎】習再提「外防輸入 內防反彈」 或與這兩地爆疫情有關
【新冠肺炎】港大研究稱內地恐有第二波疫情 全因放鬆管控
2020/04/09
【新冠肺炎】港大研究稱內地恐有第二波疫情 全因放鬆管控
【新冠肺炎】中國駐俄領館發信 籲當地華商工人避免回國
2020/04/09
【新冠肺炎】中國駐俄領館發信 籲當地華商工人避免回國
【新冠肺炎】廣州野生動物禁食令具地域特色：不得以藥膳名義
2020/04/09
【新冠肺炎】廣州野生動物禁食令具地域特色：不得以藥膳名義
【新冠肺炎】疫情趨穩 上海公布考試開學時間表 市民焦慮：上海境外輸入多
2020/04/09
【新冠肺炎】疫情趨穩 上海公布考試開學時間表 市民焦慮：上海境外輸入多
傳染病 疫情 經濟 銷售 淘寶 天貓 富士康 肺炎 新冠肺炎 iPhone 11 Pro Max

下一篇文章

【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產　中國豬肉短缺恐雪上加霜
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英媒「解剖」華為P40系列旗艦手機　余承東：已完全沒有Google的東西
英媒「解剖」華為P40系列旗艦手機　余承東：已完全沒有Google的東西
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
【新冠肺炎】納瓦羅批中國禁3M口罩輸美國　警告撤廠報復
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）
粉絲多過CNN 中國網紅李子柒紅遍海外的啟示（有片多圖）
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
【中美角力】華府以國安為由 建議撤銷中國電信美營運授權
【中美角力】華府以國安為由 建議撤銷中國電信美營運授權
【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 華春瑩斥FAKE NEWS
【華為5G】美議員指稱中國用口罩換法國華為訂單 華春瑩斥FAKE NEWS