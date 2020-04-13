【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷

▲ 【新冠肺炎】新型冠狀病毒肺炎疫情打擊下，內地消費市場吹寒風，手機市場銷售量下滑，iPhone也要打價格戰。

新型冠狀病毒肺炎疫情打擊下，內地消費市場吹寒風，手機市場銷售量下滑，iPhone也要打價格戰；與蘋果官網售價相比，京東、淘寶、蘇寧等內地線上平台上的iPhone11，均有不同程度的降價，最大幅度達20%。

內地《21世紀經濟報導》，蘇寧線上銷售的64G容量的iPhone 11售價4,999元（人民幣，下同），比蘋果官方網站上便宜500元。64G容量的iPhone 11 Pro Max售價7,499元，比蘋果官網上便宜1,600元。

京東不直接減價 但送抵用券

京東128G容量的iPhone 11價格為5,999元，與蘋果官網的價格一致，但平台方附送滿5000元送500元的抵用券。

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另外，其他包括國美、當當、天貓等線上渠道，iPhone售價也有不同的折扣。

市場分析，一方面是因為疫情造成的去庫存需求，另一方面是新品發布在即。有消息稱，蘋果將定於15日發布平價版的iPhone 9，並於4月22日開始發貨。起售價或為399美元，折合約2,800元人民幣。基於價格，此款iPhone或是iPhone SE升級版機型，為蘋果公司搶佔中端市場。

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自iPhone 4s以來，蘋果每年都選在9月發布新iPhone。雖然iPhone X、iPhone XR都在發布之後較久才上市，但仍舊選擇在秋季亮相。不過，富士康工廠因為新冠肺炎疫情，生產也受影響，是否會影響蘋果新品上市還不得而知。據了解，蘋果的組裝廠約88%分布在大陸，其中最大的代工企業是富士康。

早在2月13日，富士康就曾發出啟動招聘的消息，但當時疫情的蔓延，使富士康的招工進展並不順利。如今，富士康復工已近兩個月，27個主要廠區已復工81萬人，整體復工率達93.7%，其近百家核心配套企業，以及上下游1萬餘家中小企業都已復工復產。

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