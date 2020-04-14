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【肺炎疫情】歧視非洲人事件頻發 廣州麥當勞分店疑不讓black people進入

社會熱點 00:19 2020/04/14

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近日，內地境外輸入確診新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）病例上升，防疫再面臨挑戰。由於境外輸入病例中有不少來自非洲，內地尤其是多有非裔人士居住的廣東省，出現歧視事件。網傳影片顯示，疑似廣州一間麥當勞不准黑人（black people）進入，引發關注。麥當勞回應指，對歧視性言行零容忍，相關餐廳已停業半天並進行相關培訓，防止此類事件再次發生。

麥當勞中國：對歧視性言行零容忍

據微博網民「假裝在B612」公布影片，疑似廣州市的一間麥當勞，發布不允許黑人光臨的通知。麥當勞中國官方微博在該條微博下方回覆表示，麥當勞獲悉後立即展開調查，該餐廳已於4月12日下午停業半天並進行相關培訓，防止此類事件再次發生。回覆還顯示，麥當勞中國堅決反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視性言行零容忍。

網傳影片截圖，目前該影片已被刪除。

不過，發布影片的網民及麥當勞中國均未說明這家分店的具體位置。目前這條影片也被刪除。

由非洲輸入疫情增多 黑人頻受歧視

事實上，內地近日多有傳出歧視非裔人士的事件。早前還有消息指，3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事趕到後，將護照從防疫人員手中交還國民。

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對於此類歧視事件，非洲多國大使還致函中國外長王毅，促解決相關問題。在北京，外交部發言人趙立堅回應指，廣東方面高度重視，加緊改進完善工作方式。他還稱，中國政府在疫情防控過程中，對所有外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法，對歧視言行零容忍。

責任編輯：費風

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