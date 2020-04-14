【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？

多家美國媒體近日證實，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）上周呼吁，所有在中國的美國公司全部撤離。消息說，對於從中國遷回的美國企業的搬家費，美國政府給予100%直接報銷，包括︰ 廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用。

媒體還披露，日本政府最近也宣布政府出資22億美金協助日本企業撤離中國，避免對中國產業鏈的過度依賴。一石激起千層浪，一時間，美國帶頭西方國家與中國經濟「脫鉤」、歐美等國家產業鏈加速「去中國化」之聲甚囂塵上。

美日敦促企業撤離中國，一般相信是今次新冠疫情引發的連鎖反應，是美日等西方國家全球戰略的考慮。但企業會否願意依從政府指引撤華，恐有待觀察。

大摩：疫情危機會放慢貿易戰以來產業鏈的搬遷趨勢

投行大摩的觀點就認為，這次疫情危機其實會放慢貿易戰以來產業鏈的搬遷趨勢，而非加快。原因有二︰一是搬遷意味着新投資，但全球衰退陰霾無人願投。經此一疫，歐美經濟估計需要兩年才能恢復原有的元氣，中國以外的拉美、東歐、東南亞新興市場不乏薄弱環節，易被疫情、匯率、債務三殺成多米諾骨牌，因此跨國企業未來一段時間的重中之重是保留現金、減少投資，而非新資本開支。

二是以TMT產業鏈為例，全球龍頭企業幾乎都認為，中國在復工的展現的管理能力，進一步驗證了它相對於其他新興市場的製造業優勢︰在封城之後僅僅兩個月內，疫情受控，生產能力幾乎滿血復活，不論是紅黃綠碼技術應用，還是體溫、口罩、食堂隔斷等公共衛生管理，以及員工的配合度，都遠勝於其他潛在搬遷目的地如東南亞，後者目前正經歷更坎坷的生產停擺供應脫臼。

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且美日都是市場經濟國家，政府不可能完全左右企業正常經濟決策，說要企業撤離就撤離顯然是不太現實的。不過，盡管美日企業全部撤離難度很大，或者說短期內幾乎不可能，但釋放的訊號卻讓人擔憂。

撤離難度大 但釋放的訊號卻讓人擔憂

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，幾十億美元對於移動產業鏈是杯水車薪，但是背後政府的動機和政策執行卻是令人不安的。全球化趨勢進一步逆轉，歷史進程的軌跡受到修改。

據悉，上海知識精英界上周曾有個內部論壇，與會者有一個共識，未來西方產業鏈能否「去中國化」，并不完全取決西方，更多取決中國。取決中國怎麼想，怎麼說，怎麼做。

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本報記者：嚴正

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