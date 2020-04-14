  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 12:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？

經濟脈搏 11:45 2020/04/14

分享：

多家美國媒體近日證實，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）上周呼吁，所有在中國的美國公司全部撤離。消息說，對於從中國遷回的美國企業的搬家費，美國政府給予100%直接報銷，包括︰ 廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用。 

媒體還披露，日本政府最近也宣布政府出資22億美金協助日本企業撤離中國，避免對中國產業鏈的過度依賴。一石激起千層浪，一時間，美國帶頭西方國家與中國經濟「脫鉤」、歐美等國家產業鏈加速「去中國化」之聲甚囂塵上。

美日敦促企業撤離中國，一般相信是今次新冠疫情引發的連鎖反應，是美日等西方國家全球戰略的考慮。但企業會否願意依從政府指引撤華，恐有待觀察。

大摩：疫情危機會放慢貿易戰以來產業鏈的搬遷趨勢

投行大摩的觀點就認為，這次疫情危機其實會放慢貿易戰以來產業鏈的搬遷趨勢，而非加快。原因有二︰一是搬遷意味着新投資，但全球衰退陰霾無人願投。經此一疫，歐美經濟估計需要兩年才能恢復原有的元氣，中國以外的拉美、東歐、東南亞新興市場不乏薄弱環節，易被疫情、匯率、債務三殺成多米諾骨牌，因此跨國企業未來一段時間的重中之重是保留現金、減少投資，而非新資本開支。 

二是以TMT產業鏈為例，全球龍頭企業幾乎都認為，中國在復工的展現的管理能力，進一步驗證了它相對於其他新興市場的製造業優勢︰在封城之後僅僅兩個月內，疫情受控，生產能力幾乎滿血復活，不論是紅黃綠碼技術應用，還是體溫、口罩、食堂隔斷等公共衛生管理，以及員工的配合度，都遠勝於其他潛在搬遷目的地如東南亞，後者目前正經歷更坎坷的生產停擺供應脫臼。

【新冠肺炎】外企會撤華？ 內媒：中國產業鏈率先恢復  有助增強外資信心

【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？

且美日都是市場經濟國家，政府不可能完全左右企業正常經濟決策，說要企業撤離就撤離顯然是不太現實的。不過，盡管美日企業全部撤離難度很大，或者說短期內幾乎不可能，但釋放的訊號卻讓人擔憂。

撤離難度大 但釋放的訊號卻讓人擔憂

瑞士信貸私人銀行亞太區副主席陶冬認為，幾十億美元對於移動產業鏈是杯水車薪，但是背後政府的動機和政策執行卻是令人不安的。全球化趨勢進一步逆轉，歷史進程的軌跡受到修改。

據悉，上海知識精英界上周曾有個內部論壇，與會者有一個共識，未來西方產業鏈能否「去中國化」，并不完全取決西方，更多取決中國。取決中國怎麼想，怎麼說，怎麼做。

【肺炎疫情】亞洲經濟體面對疫症 為何比西方更有韌性

【新冠肺炎】疫情衝擊經濟 一文看懂中美不同刺激政策背後考量

【中國經濟】復工數據立立亂 實際進度不容樂觀

本報記者：嚴正

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【中國經濟】人行據報將加大政策寬鬆力度 但不會照搬美聯儲劇本
2020/04/08
【中國經濟】人行據報將加大政策寬鬆力度 但不會照搬美聯儲劇本
【中國經濟】野村料中國首季GDP按年負增長9% 次季仍跌0.5%
2020/04/09
【中國經濟】野村料中國首季GDP按年負增長9% 次季仍跌0.5%
【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊
2020/04/09
【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
2020/04/10
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
貿易 陶冬 新興市場 經濟 知識產權 全球化 疫情 貿易戰 庫德洛 中國

上一篇文章

【中國經濟】3月外貿勝預期 滬指升0.7%收復2800點

下一篇文章

任正非卸任上海華為董事 徐直軍等4名主要人員全部退出
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出
【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出
【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產　中國豬肉短缺恐雪上加霜
【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產　中國豬肉短缺恐雪上加霜
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現
克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現
【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷
【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷
【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？
【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？