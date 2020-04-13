【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？（訂戶專享） 經濟脈搏 21:56 2020/04/13 分享： 多家美國媒體近日證實，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）上周呼吁，所有在中國的美國公司全部撤離。消息說，對於從中國遷回的美國企業的搬家費，美國政府給予100%直接報銷，包括︰ 廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用。 ... 相關文章 【中國經濟】人行據報將加大政策寬鬆力度 但不會照搬美聯儲劇本 2020/04/08 【中國經濟】人行據報將加大政策寬鬆力度 但不會照搬美聯儲劇本 【中國經濟】野村料中國首季GDP按年負增長9% 次季仍跌0.5% 2020/04/09 【中國經濟】野村料中國首季GDP按年負增長9% 次季仍跌0.5% 【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊 2020/04/09 【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊 【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟 2020/04/10 【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟 貿易 陶冬 新興市場 經濟 知識產權 全球化 疫情 貿易戰 庫德洛 中國 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入