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【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？（訂戶專享）

經濟脈搏 21:56 2020/04/13

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多家美國媒體近日證實，白宮國家經濟會議主席庫德洛（Larry Kudlow）上周呼吁，所有在中國的美國公司全部撤離。消息說，對於從中國遷回的美國企業的搬家費，美國政府給予100%直接報銷，包括︰ 廠房、設備、知識產權、基建、裝修等所有費用。 

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