【新冠肺炎】疫情下搵工難 內地漢無奈露宿荒山直到被警察發現（多圖）

新冠肺炎疫情衝擊經濟和民生，內地一男子因疫情下找不到工作，身上又沒有積蓄，只得在荒山搭帳篷露宿。對此遭遇，網民紛紛表示「最近真的很難找工作」。

據網傳影片，在重慶，警方5日接報稱山上有人，便派民警前往調查，之後發現草地上鋪有草蓆和一個帳篷，一名男子在里面睡覺。

男子自稱現年30歲，曾在外打工做廚師，但最近受疫情影響沒找到工作，又將身上積蓄花光，便決定在山上搭帳篷居住，直到被發現時已過了3天。

隨後，民警聯絡該男的親屬，決定把他送到其姨媽家中，同時和他作出一個「兩年之約」，要求男子兩年後到派出所匯報生活工作。警員稱，希望用這個約定給他生活帶來希望，不要荒廢這兩年。

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對此，微博網民紛紛稱讚警方的「兩年之約」十分暖心，稱希望兩年後可以看到男子發家致富的後續。也有人分享自己與露宿男子相同的遭遇，稱疫情還沒結束，找工作非常困難，尤其是即將畢業的大學生。有人戲稱自己可能也要去露宿。

責任編輯：費風

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