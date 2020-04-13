【新冠肺炎】有人宣稱要硬闖中俄海關？中國駐俄領館發文籲勿信謠言

俄羅斯疫情惡化，不少在俄的中國公民回國避疫，令中俄邊境綏芬河境外輸入病例激增，累計已達243宗，中國駐海參崴總領事館13日晚在官網發文，強烈提醒在俄的中國公民切勿聽信謠言，貿然繞經俄羅斯遠東地區嘗試闖關回國。

有華商鼓動在俄羅斯的中國公民闖海關

中國駐符拉迪沃斯托克（海參崴）總領館官網發文《綏芬河口岸4月13日以後繼續臨時關閉 俄方進一步強化隔離措施 總領館再次強烈提醒中國公民切勿貿然來濱海邊疆區》。該公告說，有少數華商通過微信群、朋友圈等網絡渠道散布謠言，鼓動在俄羅斯尤其是莫斯科的中國公民4月13日及以後來到濱海邊疆區，通過綏芬河口岸回國，甚至有人宣稱要硬闖海關，闖不過去就在符拉迪沃斯托克市住下來。

然而，黑龍江省政府已宣布，綏芬河口岸13日後繼續關閉，而與俄羅斯濱海邊疆區接壤的另2個口岸琿春、東寧也早已關閉。

通告指， 截至目前，通過莫斯科-符拉迪沃斯托克-綏芬河路線輸入黑龍江省的新冠肺炎確診病例已經累計達243例，均為中國籍。

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濱海邊疆區政府早已宣布，對從俄其他地區來到符市的中國公民實行強製隔離14天，由特警和防疫人員負責押送，從機場直接送到集中隔離點。4月9日至11日已有6名中國公民被隔離。當地醫療資源有限，對被隔離者沒有任體身體檢查和檢測，一旦發生問題，無法做到早發現、早診斷和早治療。

此外，至6月1日，濱海邊疆區境內所有酒店、賓館和療養院等全部停業。

駐海參崴總領館：做法將違法 且路途存巨大感染風險

通告指，違反濱海邊疆區防疫規定，將受到當地執法部門懲罰；硬闖海關更是違法行為，將承擔法律責任，甚至刑事責任。總領館再次強烈提醒相關中國公民切勿輕信謠言，同時應充分考慮上述因素，特別是莫斯科—符拉迪沃斯托克—綏芬河路線存在的巨大感染風險，以及相關行為可能帶來的嚴重後果，切勿嘗試經由綏芬河等陸路口岸回國，切勿貿然來到濱海邊疆區。

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另外，據黑龍江日報，該省應對新冠肺炎疫情工作領導小組指揮部指，為進一步加大境外疫情輸入防控工作力度，民眾據報非法越境犯罪線索，將給予舉報人3000元（人民幣，下同）獎勵。如邊民自行抓獲並交由有關部門處置的，一次性獎勵人民幣5000元。

責任編輯：蒯宇澄

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