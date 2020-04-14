【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出

▲ 新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，新冠肺炎疫苗研發已成全球競賽。

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）疫情全球大流行，新冠肺炎疫苗研發已成全球競賽。儘管世界衛生組織文件宣稱，中國的疫苗研發進度領先，但同一時間，彭博社報道，英國牛津大學疫苗學教授莎拉．吉爾伯特（Sarah Gilbert）當地時間11日向《泰晤士報》表示，對他們研發中的新冠疫苗，有八成信心奏效，並有望在9月推出。

吉爾伯特說，對牛津團隊而言，「這不單只是直覺，而是隨著每周發展，我們還有更多數據需要研究」。

牛津團隊：對研發中的疫苗 有八成信心奏效

吉爾伯特的團隊是全球數十個從事疫苗工作的團隊之一，也是英國最先進團隊。隨著英國的封鎖措施即將進入第四周，疫苗可能是放鬆封鎖措施並恢復正常生活的根本。她表示，人體試驗將在未來兩周開始。

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她解䆁，由於英國實施各項限制性措施，使得病毒傳播速度放慢，因此很難為新疫苗進行試驗。吉爾伯特表示：「沒人能保證它會奏效。」

不過，專家警告大眾，疫苗通常需要數年的開發時間，而新冠病毒的疫苗最快也可能需要12到18個月。

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製造出數百萬劑疫苗可能需要幾個月時間。吉爾伯特說，正與英國政府討論資金問題，會在公布最終結果之前就開始生產，讓公眾得以在疫苗被證實有效後能立即使用。吉爾伯特表示，如果一切順利，秋天是很有可能成功推出。

世衛文件稱：在臨床試驗上 中國走得最前

英國內閣大臣認為，鑑於封鎖措施的經濟成本高昂，若有疫苗看似可行，則值得花費數千萬英鎊使其準備投入使用。

稍早前，時代雜誌網站報道，根據世界衛生組織（WHO）文件，全球目前有70種新冠病毒疫苗正在研發中，其中三種已經進入人體實驗階段。

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世衛文件指，在臨床過程中走的最前的是由香港上市公司康希諾生物公司(CanSino Biologics，6185)和中國軍事醫學科學院生物工程研究所(Beijing Institute of Biotechnology)所共同研發的疫苗，目前正在第二階段。

公司網站指，康希諾生物2009年註冊於天津濱海新區，是由跨國製藥企業高管團隊回國創立的國家級高新技術企業。

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另外兩種正進行人體實驗的疫苗，分別由美國的製藥廠Moderna和Inovio Pharmaceuticals公司研發中。

根據世衛文件並指，大型藥廠包括輝瑞公司(Pfizer)和賽諾菲(Sanofi)已經有受試者進入臨床前期階段。

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責任編輯：鄧國強

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