【新冠肺炎】特朗普屢稱世衛以中國為中心  譚德塞：期望美國繼續撥款世衛

▲ 【新冠肺炎】特朗普屢稱世衛以中國為中心 ，譚德塞稱：期望美國繼續撥款世衛。

新型冠狀病毒全球大流行，美國總統特朗普與世界衛生組織總幹事譚德塞，日前就譚德塞的「屍袋論」公開爆發罵戰。美國與世衛矛盾公開化，美媒甚至報道，特朗普有意短期內宣布制裁世衛的辦法，可能刪減資金，或「另起爐灶」設置機構取而代之。譚德塞在香港時間今晨（14日）的記者會上明言，期望美國繼續向世衛撥款。

譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在例行記者會上，再回應美國指世衛傾向中國、美國與世衛的紛爭，他表明，期望美國繼續撥款世衛。他還透露，兩星期前曾與特朗普（Donald Trump）通電話，認為他的態度仍然支持，重申兩人關係良好，亦期望可以持續。

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另外，譚德塞表示，對疫情防控的解封措施，必須緩慢受控地進行。他形容，新型肺炎擴散快速，但受控速度相對較慢。

觸發今次事件是，特朗普屢次對世衛表達不滿後，譚德塞日前在記者會上回應指，美國等方面將疫情政治化，只會看到更多屍袋。

譚德塞稱 兩星期前曾與特朗普通話

特朗普當天即予以反擊，聲稱世界衛生組織面對新冠肺炎疫情做得太少，揚言美國提供世衛的資金是中國的10倍，世衛卻似乎事事都照著中國的做法，這對美國不公平，也對世界不公平。

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美國與世衛矛盾公開化，美國新聞網站POLITICO報道，特朗普有意宣布制裁世衛的辦法，可能刪減資金，甚至「另起爐灶」另設機構取而代之。

報道提到，為了制裁世衛組織（WHO）在處理新冠病毒疫情上的表現，特朗普的幕僚正討論一些影響可能很深遠的行動，包括刪減美國提供給世衛組織的資金，及試圖創設另一個機構。

知情人士透露，官員已開始草擬信函，一旦做成決定，就會宣布美國中止提供資金給世衛組織及泛美衛生組織（PAHO）；這份草擬文件也會通知國務院、美國國際開發總署（USAID）等政府機關官員試著把資金轉給現有的替代組織。

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責任編輯：伍樂

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