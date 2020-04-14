世衛：新冠病毒致命勁過H1N1逾10倍 只能靠疫苗遏止

▲ 【新冠肺炎】新型冠狀病肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）今天表示，新冠病毒比2009年全球大流行的新流感（H1N1）還要致命10倍，強調必須要有疫苗才能完全阻斷傳播。

新型冠狀病肺炎疫情蔓延全球，世界衛生組織（WHO）今天表示，新冠病毒比2009年全球大流行的新流感（H1N1）還要致命10倍，強調必須要有疫苗才能完全阻斷傳播。

H1N1全名是「甲型流感病毒H1N1亞型（Influenza A virus subtype H1N1）」。

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世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在香港時間今晨的日內瓦線上記者會說，世衛一直在取得關於這個新型病毒的資訊。新冠病毒肆虐全球，目前奪走超過11萬9000條人命，造成超過200萬人感染。

H1N1在2009年3月 於墨西哥與美國首度發現

他說：「我們知道2019冠狀病毒疾病擴散快速，比2009年大流行的新流感還致命10倍。」

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世衛表示，H1N1是2009年3月在墨西哥與美國首度發現，造成1萬8500人死亡，但「刺針」（The Lancet）醫學期刊估計，總死亡人數介於15萬1700至57萬5400之間。

「刺針」的檢視報告納入世衛沒有涵蓋到的非洲與東南亞估計死亡。

H1N1在2009年6月宣告為大流行，在2010年8月結束，結果沒有一開始預期的致命。

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當時，各界趕緊研發疫苗，但在西方國家，尤其是歐洲，世衛預估每年流感流行期都會奪走25萬至50萬條人命的情況下，世衛遭批評過度反應。

譚德塞今天表示，一些國家的病例每3到4天就倍增，但強調如果各國致力於「提早發現個案、採檢、隔離並照顧每個病例並追蹤每個接觸者」，疫情有望遏止。

目前全球有超過一半人口待在家中

目前全球有超過一半人口待在家中，以遏止病毒擴散，但譚德塞警告，「有鑑於我們的全球連結性，疫情捲土重來與復發的風險仍在」。他指出，2019冠狀病毒疾病雖然迅速蔓延，「但減緩的速度也更加緩慢」。

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「換句話說，疫情放緩的速度比擴散的速度還慢…防控措施必須緩慢解除，在有控制的情況下撤除，不可一次解封」。

他說，「只有在適當的公共衛生措施到位」，包括有顯著的追蹤接觸者能力時，「才能解除防控措施」。

儘管實施了各種防疫措施，世衛坦言「最終還是需要研發並傳遞安全且有效的疫苗，才能完全截斷病毒傳播」，而疫苗研製據信至少需要12到18個月。

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責任編輯：伍樂

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