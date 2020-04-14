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【中國經濟】中國3月人幣計出口按年跌3.5%勝預期 進口轉增2.4%

經濟脈搏 10:10 2020/04/14

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海關總署公布，中國3月以人民幣計價出口按年下跌3.5%，預估為下跌12.8%。中國3月以人民幣計價進口按年則增長2.4%，預估為下跌7%。

數據顯示，中國一季度貨物貿易進出口總值6.57萬億元人民幣，比去年同期下降6.4%。其中，一季度中國出口3.33萬億元，按年下降11.4％，進口3.24萬億元，下降0.7％，貿易順差983.3億元人民幣，減少80.6％。 3月當月，外貿進出口按年只降低0.8％，出現明顯回升。

海關總署新聞發言人李魁文稱，隨著外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的出口訂單陸續交付。 3月當月，中國外貿進出口2.45萬億元，按年下降0.8%。從旬度看，3月中旬、下旬連續兩旬進出口都實現了正增長。貿易平衡也由前2個月的逆差轉為順差。

【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊

海關表示，當前國際疫情持續蔓延，世界經濟下行風險加劇，不穩定不確定因素顯著增多，中國外貿進出口面臨的困難加大。中國將持續優化口岸營商環境，支持企業開拓國際市場，努力穩定中國外貿基本盤。

首季對美進出口下降18.3%

數據並顯示，中國一季度對東盟進出口9913.4億元，增長6.1%，東盟成為中國第一大貿易夥伴；對歐盟進出口8759.3億元，下降10.4%；一季度對美國進出口6680.1億元，下降18.3%。

海關總署新聞發言人李魁文稱，一季度中國自美進口農產品按年增長1.1倍，其中大豆進口量增加2.1倍，豬肉進口量增加6.4倍，棉花進口量增長43.5%。

李魁文指，隨著中美第一階段經貿協議落地，雙邊經貿出現積極因素，特別是近期部分商品自美進口出現良好的增長勢頭。但同時也應看到，受疫情和春節假期影響，一季度對美出口是下降的。

數據顯示，一季度中國進口豬肉95.1萬噸，增加1.7倍；進口牛肉51.​​3萬噸，增長64.9%。

【中國經濟】內地3月CPI升幅放緩至4.3% 豬肉價格仍漲116%

【中國經濟】新冠疫情打亂步伐  中國能否跳出「中等收入陷阱」？

責任編輯：蒯宇澄

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