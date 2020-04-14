【全球大流行】英情報機關籲再評估中英關係　華為發信盼不改5G決定

英國《衛報》報道，英國兩大情報機關MI5及MI6認為，在新冠肺炎疫情後，英國需重新評估與中國關係，並對高科技和其他戰略工業實施更嚴格控制。英國廣播公司的報道則指，中國電訊企業華為發公開信，警告英政府不要屈服壓力改變決定 ，不准華為參與英國的5G網絡建設，稱這會對英國帶來「損害」。

《衛報》報道稱，英國情報機關軍情五處（MI5）及軍情六處（MI6）預測，中國未來將「更進取」，希望英國政府考慮對戰略工業控制更緊，「情報機關相信，冠狀病毒危機平息後，英國需要重新評估與中國關係，並考慮更加收緊對高科技及其他戰略工業的控制。」

報道稱，正考慮的問題，包括英國是否需限制對數碼通訊和人工智能等高科技企業的收購，以及是否應減少中國學生在英國大學等地的科研。報道說，英政府消息人士指出，英國需要保持在6G及7G方面的供應多元化及更廣泛，保障這些「皇冠中的明珠」的科技、研究及創新。

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▲ 英國兩大情報機關MI5及MI6認為，在新冠肺炎疫情後，英國需重新評估與中國關

《衛報》說，相信MI6已告訴英國內閣大臣，中國在新冠肺炎大幅少報一月及二月的確診及死亡數字，報道指這些看法與中央情報局在給白宮的報告相呼應。報道接着說，英國情報組織幾個月來一直敦促針對中國的活動。上月底任何麥科林擔任MI6主管，「說明MI6更加清晰聚焦北京」（ focus more clearly on Beijing）。

另一方面，華為的公開信是由其高級副總裁張國威署名，周一在華為官網上發表，題為〈Helping keep Britain connected〉。公開信一開始說，「在這前所未有的時刻，只有一起工作及嚴格遵從政府建議，我們將會擊敗威脅人類及經濟災難的大流行」。

BBC報道指，華為是在等到英國首相約翰遜（Boris Johnson）出院後才公布信件，呼籲英政府堅持允許該公司參加英國網絡建設的決定。

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張國威稱，華為正努力讓英國網絡在疫情期間保持通暢，又稱若華為在5G網的建設工作受到干擾，英國會受不利影響。張國威說，英國開始爆發疫情後，英國電訊系統已遭「巨大壓力」，居民用戶的數據使用量增加了五成。

不過，《每日郵報》報道，英國保守黨內部有廣泛擔憂，認為允許華為加入5G建設的決定，會令英國通訊系統給中國留下從事間諜活動的「後門」。約翰遜上月在華為問題上受黨內議員反對，當時38名保守黨議員投票反對讓華為加入英國的5G網絡建設，理由是華為同中國的關係密切。

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責任編輯：游昊雲

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