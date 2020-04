【全球大流行】英情報機關籲再評估中英關係　華為發信盼不改5G決定

英國《衛報》報道,英國兩大情報機關MI5及MI6認為,在新冠肺炎疫情後,英國需重新評估與中國關係,並對高科技和其他戰略工業實施更嚴格控制。英國廣播公司的報道則指,中國電訊企業華為發公開信,警告英政府不要屈服壓力改變決定 ,不准華為參與英國的5G網絡建設,稱這會對英國帶來「損害」。

《衛報》報道稱,英國情報機關軍情五處(MI5)及軍情六處(MI6)預測,中國未來將「更進取」,希望英國政府考慮對戰略工業控制更緊,「情報機關相信,冠狀病毒危機平息後,英國需要重新評估與中國關係,並考慮更加收緊對高科技及其他戰略工業的控制。」

報道稱,正考慮的問題,包括英國是否需限制對數碼通訊和人工智能等高科技企業的收購,以及是否應減少中國學生在英國大學等地的科研。報道說,英政府消息人士指出,英國需要保持在6G及7G方面的供應多元化及更廣泛,保障這些「皇冠中的明珠」的科技、研究及創新。

英國兩大情報機關MI5及MI6認為,在新冠肺炎疫情後,英國需重新評估與中國關係。

《衛報》說,相信MI6已告訴英國內閣大臣,中國在新冠肺炎大幅少報一月及二月的確診及死亡數字,報道指這些看法與中央情報局在給白宮的報告相呼應。報道接着說,英國情報組織幾個月來一直敦促針對中國的活動。上月底任何麥科林擔任MI6主管,「說明MI6更加清晰聚焦北京」( focus more clearly on Beijing)。

另一方面,華為的公開信是由其高級副總裁張國威署名,周一在華為官網上發表,題為〈Helping keep Britain connected〉。公開信一開始說,「在這前所未有的時刻,只有一起工作及嚴格遵從政府建議,我們將會擊敗威脅人類及經濟災難的大流行」。

BBC報道指,華為是在等到英國首相約翰遜(Boris Johnson)出院後才公布信件,呼籲英政府堅持允許該公司參加英國網絡建設的決定。

張國威稱,華為正努力讓英國網絡在疫情期間保持通暢,又稱若華為在5G網的建設工作受到干擾,英國會受不利影響。張國威說,英國開始爆發疫情後,英國電訊系統已遭「巨大壓力」,居民用戶的數據使用量增加了五成。

不過,《每日郵報》報道,英國保守黨內部有廣泛擔憂,認為允許華為加入5G建設的決定,會令英國通訊系統給中國留下從事間諜活動的「後門」。約翰遜上月在華為問題上受黨內議員反對,當時38名保守黨議員投票反對讓華為加入英國的5G網絡建設,理由是華為同中國的關係密切。

