【新冠肺炎】廁紙當口罩原料 湖北仙桃查獲4600萬片黑心口罩（有片）

▲ 湖北省仙桃市日前查出4600萬片不合格口罩，有廠商拿廁紙製作口罩。

新冠肺炎疫情在歐美蔓延，各國民眾紛戴口罩自保，卻傳出有內地口罩廠商為趕工出售圖利、使用品質不符合標準的原料製作口罩。湖北省仙桃市日前查出4600萬片不合格口罩，有廠商拿廁紙製作口罩。

據《封面新聞》報道，湖北仙桃市自疫情爆發後，執法部門共取締273家非法口罩工廠、查獲扣押4600萬片不合格的口罩，市值涉近1億元（人民幣，下同）。報道指出，因為疫情當前，製作口罩的原料熔噴布嚴重缺貨，許多不良業者買不到原料，就拿衞生紙等物品假冒來製作黑心口罩。

曝光的影片中可見，警方剪開黑心口罩發現，比起真正的外科口罩，濾芯極其薄，甚至近乎透明；滲水情況也非常嚴重，合格的口罩幾乎不滲水；醫療用口罩濾芯用熔噴布遇火不燃，黑心口罩卻立即燒起來來，「實際上是用衞生紙代替」。當局目前已將這些不合格的口罩扣押，並擴大規模展開調查。

不少網民留言批評「毫無底線，定遭天譴」、「這個不是假冒偽劣的問題，是妨害公共安全了吧！」、「可以執行死刑了」、「趕快嚴查抓人吧，以正視聽」、「拿别人的生命做抵押，心不颤抖嘛」、「口罩材料價格都炒上天了，產業鏈下游企業深受其害」等。

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責任編輯：孫民

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