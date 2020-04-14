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【全球大流行】中國駐斯里蘭卡使館Twitter一度被停 曾與用戶就疫情爭執

國情動向 11:45 2020/04/14

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中國駐斯里斯卡大使館的Twitter，因違反Twitter公司的規定，一度被暫停使用，目前已恢復正常。當地傳媒報道，中國大使館早前與一些Twitter用戶曾爆發網上爭執。

中國大使館早前在Twitter設立的帳號，發布中國和斯里斯卡事務消息，並且反擊批評中國的言論。上周四，斯里斯卡人權支持者阿馬拉辛赫（Chirantha Amerasinghe）在Twitter批評中國政府對疫情的處理：「低級專制的中國政府是中國人民的禍害，現在它又成為全世界的禍害。這就是現實。中國駐斯里蘭卡大使館必須明白。」

中國駐斯里斯卡大使館

中國駐斯里斯卡大使館在Twitter回應阿馬拉辛赫說：「沒錯，『低級的』中國政府為14億中國人服務，甚至包括那些『草根』或『最底層階級』。到今天為止，中國疫情的死亡人數總共是3344人，比你們西方的『高級』政府少得多。誰是禍根？」

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斯里斯卡總統、總理在內的政治人物，最近都有與中國大使館Twitter帳號互動。幾天前，斯里斯卡總統轉發中國大使館帳號的一則貼文並寫道：「我們衷心感謝馬雲向斯里斯卡慷慨捐贈了2萬個檢測盒，也感謝中國政府和斯里斯卡華人的支持和友誼。」

斯里斯卡傳媒newsin.asia報道，在帳號被封停幾個小時後，中國駐斯里斯卡大使館的一名官員說，他們正試圖要求Twitter解除對該帳號的封鎖，「Twitter沒有為暫停這個官方帳號提供任何原因。 我們已經提出解封要求」。

當被問及是什麽理由導致帳號被封停時，這名官員稱「原因看來非常簡單：對言論自由的雙重標準」。在這則新聞上載之後，有網民留言說，「做得好，Twitter」，而本網記者發現帳戶已恢復正常。

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責任編輯：游昊雲

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