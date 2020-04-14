  • 22°C
香港時間 : 2020414日 (二) 12:22
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 新冠肺炎 COVID-19 確診個案 口罩 冠狀病毒 中國經濟 中美貿易協議 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【中國經濟】3月外貿勝預期 滬指升0.7%收復2800點

經濟脈搏 11:47 2020/04/14

分享：

海關總署公布，中國3月外貿數據勝預期，A股早盤升幅擴大，滬指收復2800點，深成指升逾1.2%。

深成指升逾1.2%

A股早盤指數高開，隨後逐步分化，深強滬弱格局顯現。截至中午，滬指報2801.95點，升0.68%，成交1141億元（人民幣，下同）；深成指報10350.54點，升1.25%，成交2021億元；創業板指數報1957.9點，升1.81%。

盤面上，多數行業板塊上升，有色金屬股升2%；汽車、新材料、電器設備、通信、計算機等漲幅居前，酒店餐飲、醫藥股下跌。

巨豐投顧認為，目前A股仍處於築底過程中，市場短期看情緒，中期看政策，長期看估值；中長期向好，而短期仍是未知數。操作上，中線繼續關注新基建、新能源汽車等確定性較強的板塊，業績窗口期則重點關注高分紅高股息的白馬藍籌股。

【中國經濟】中國3月人幣計出口按年跌3.5%勝預期  進口轉增2.4%

海關總署公布，中國3月以人民幣計價出口按年下跌3.5%，跌幅小於市場預期下跌12.8%；進口表現亦勝預期，按年增長2.4%，市場預期下跌7%。

責任編輯：蒯宇澄

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」：http://bit.ly/33C83cZ

立即訂閱專享無間斷美股分析：http://bit.ly/2ZN5x1l

相關文章

【中國經濟】野村料中國首季GDP按年負增長9% 次季仍跌0.5%
2020/04/09
【中國經濟】野村料中國首季GDP按年負增長9% 次季仍跌0.5%
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
2020/04/13
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊
2020/04/09
【中國經濟】商務部：3月進出口好轉 紡織服裝等短期受較大衝擊
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
2020/04/10
【中國經濟】內地「五一」連休5天十年來最長 以促消費振經濟
【中國經濟】內地3月CPI升幅放緩至4.3%　豬肉價格仍漲116%
2020/04/10
【中國經濟】內地3月CPI升幅放緩至4.3%　豬肉價格仍漲116%
經濟 創業板 A股 行業 餐飲 創業板 指數 成交 人民幣 有色金屬股

上一篇文章

【中國經濟】中國3月美元計出口按年跌6.6% 進口跌0.9%均勝預期

下一篇文章

【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出
【新冠肺炎】中美英鬥快研新冠疫苗 牛津團隊稱有望9月爭先推出
【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產　中國豬肉短缺恐雪上加霜
【糧食危機】萬洲旗下美國Smithfield肉廠因疫情停產　中國豬肉短缺恐雪上加霜
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
【中國經濟】新冠疫情打亂步伐 中國能否跳出「中等收入陷阱」？
克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現
克服新冠肺炎影響 習近平：2020年全部脫貧必須如期實現
【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷
【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷
【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？
【新冠肺炎】美日敦促企業撤華 「去中國化」能成功嗎？