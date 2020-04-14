【中國經濟】3月外貿勝預期 滬指升0.7%收復2800點

海關總署公布，中國3月外貿數據勝預期，A股早盤升幅擴大，滬指收復2800點，深成指升逾1.2%。

深成指升逾1.2%

A股早盤指數高開，隨後逐步分化，深強滬弱格局顯現。截至中午，滬指報2801.95點，升0.68%，成交1141億元（人民幣，下同）；深成指報10350.54點，升1.25%，成交2021億元；創業板指數報1957.9點，升1.81%。

盤面上，多數行業板塊上升，有色金屬股升2%；汽車、新材料、電器設備、通信、計算機等漲幅居前，酒店餐飲、醫藥股下跌。

巨豐投顧認為，目前A股仍處於築底過程中，市場短期看情緒，中期看政策，長期看估值；中長期向好，而短期仍是未知數。操作上，中線繼續關注新基建、新能源汽車等確定性較強的板塊，業績窗口期則重點關注高分紅高股息的白馬藍籌股。

【中國經濟】中國3月人幣計出口按年跌3.5%勝預期 進口轉增2.4%

海關總署公布，中國3月以人民幣計價出口按年下跌3.5%，跌幅小於市場預期下跌12.8%；進口表現亦勝預期，按年增長2.4%，市場預期下跌7%。

責任編輯：蒯宇澄

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