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【中國經濟】中國3月美元計出口按年跌6.6% 進口跌0.9%均勝預期

經濟脈搏 11:59 2020/04/14

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中國3月份以美元計價出口按年下跌6.6%，預估為下跌13.9%。中國3月份以美元計價進口按年下跌0.9%，預估為下跌9.8%。

中國3月貿易順差199億美元，預估順差200億美元。中國3月貿易順差1394億元人民幣，預估順差1585億元。

【中國經濟】中國3月人幣計出口按年跌3.5%勝預期  進口轉增2.4%

海關總署早先公布，以人民幣計，中國3月出口按年下跌3.5%，預估為下跌12.8%；進口按年則增長2.4%，預估為下跌7%。

海關發言人李魁文表示，隨着外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的出口訂單陸續交付，3月當月進出口有所好轉，3月中旬、下旬連續兩旬進出口都實現正增長。

他稱，國際市場的需求萎縮，必然會對中國外貿出口造成衝擊，外貿新訂單減少等問題開始逐步顯現，中國外貿發展面臨的困難不容低估。同時也要看到，中國的外貿韌性強、競爭力強，中國企業的創新能力和市場開拓能力也很強。

他強調，有信心穩住外貿基本盤，將疫情對中國進出口的影響降至最低。

李魁文表示，內需推動進口表現較好。隨着國內工業生產和居民生活逐步恢復，中國強大的國內市場潛力逐步釋放。

責任編輯：蒯宇澄

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