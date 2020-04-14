【新冠肺炎】武漢逾340間酒店聯名發函求助政府 曾支援抗疫約2000萬元

新冠肺炎疫情持續衝擊經濟，內地旅遊、酒店行業受重創。武漢多家酒店及公寓13日發布《身處困境中的武漢酒店業發出求救的聲音》一文，希望武漢市委、市政府，通過資金支持、貸款擔保、房租減免、發放酒店旅遊消費券等措施全面支持武漢酒店和公寓業的經營。

據悉，疫情期間，武漢共計340多家酒店為醫護人員提供住宿，粗略估計成本支出2,000萬元（人民幣，下同），但疫後卻面臨巨大經營壓力。

預計將出現中小酒店和公寓的倒閉潮和失業潮

▲ 部份酒店業主聯名發聲證明公章統計圖（圖片來源：微信公眾號「酒店公寓志願聯盟」）

據微信公眾號「酒店公寓志願聯盟」昨日發布，酒店業者向政府聯名發起求救函，講述其在疫情中的遭遇。信中提到，2019年酒店行業經濟不景氣，萬豪酒店裁員千人，已關閉多家酒店，國內業務下滑90%，希爾頓和溫德姆等大型酒店品牌都出現大幅度下滑。而中小企業在疫情面前是難上加難。

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據不完全統計，疫情期間武漢共計340多家酒店為武漢的醫護人員提供了免費住宿，以每間酒店提供30間客房量，平均接待天數在20天(有為數不少的酒店一直堅持到4月3號，累計70天），合計約20萬間夜，累計成本支出2,000萬元。

聯盟稱，隨著全國各地醫療隊逐步撤離武漢，面對著高昂的房租及運營成本和疲軟的需求，絕大多數酒店和公寓已經無法維持正常運營，預計在五六月份將出現中小酒店和公寓的大面積倒閉潮，伴之而來的將出現大量的失業。

盼爭取房租減免、落實貸款和補貼

此外，調查數據中，武漢酒店行業也將武漢市外大家對武漢酒店業最擔心的問題也統計出來，其中「使用被新冠病人等用過的床單床被及酒店消毒問題」是大家最為擔心的問題。

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針對以上情況，聯盟向武漢市委、市政府發出求救函，希望通過政府出面協調爭取房租減免，根據酒店住宿企業銷售額和實際條件提供擔保和落實貸款，對員工發放補貼，向全國發放酒店公寓住宿定向消費券等方式刺激經濟復甦，助力武漢酒店公寓住宿業順利復市。

責任編輯：伍樂

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