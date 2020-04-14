【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一　被稱國寶級藝術家（有片）

▲ 【莫華倫確診新冠肺炎】莫華倫是中國三大男高音之一 被稱國寶級藝術家。

新型冠狀病毒肺炎疫情全球大爆發，再有名人中招。澳門居港著名歌唱家莫華倫據報在泰國確診感染新冠肺炎，一度要接受深切治療，目前已返港醫治。莫華倫被稱為中國三大男高音之一，被視為「國寶級」藝術家；與內地關係密切，今年春節時參與過中央電視台春晚演出。

根據報道，莫華倫確診新冠肺炎後，一度於泰國一醫院的深切治療部留醫，現則於東區醫院隔離，待進一步檢驗。

一度於泰國接受深切治療

據稱，今年 61 歲的莫華倫3月17日至4月11日曾於泰國 Bangplee 醫院就醫，3月21日更一度進入深切治療部，需要用氧氣。他曾於3月31日、4月3日及4月7日進行新冠肺炎檢查，結果均為陽性。

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至 4月11日檢查得陰性結果後立即回港，翌日抵港後再於亞洲博覽館檢疫，再得陽性結果。據報，他今日會進行鼻咽樣本測試及照肺片。

莫華倫1958年10月31日出生，祖籍廣東珠海會同村，澳門居港男高音歌唱家，為中國三大男高音之一（其餘二人是戴玉强、魏松）。

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他生於顯赫家族－－香港開埠初期太古洋行買辦莫仕揚家族家族成員、莫慶義醫生之子；7歲隨父母移居香港，後移民美國，近年回流香港。現任香港歌劇院藝術總監、澳門國際音樂節藝術總監。曾獲得「意大利團結之星騎士勳章」、「法國藝術騎士勳章」。

近年活躍入中國內地演藝界

莫華倫年輕時，先後獲得美國夏威夷大學音樂學士學位、美國曼哈頓音樂學院碩士學位。1987年考入世界十大歌劇院之一的德國柏林歌劇院，擔任首席男高音。

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莫華倫曾經為Hugo、DG、BMG、Koch International及其它廠牌灌錄過四張獨唱曲選輯、一張二重唱選輯及五套歌劇，他亦經常在世界各地的電視與廣播節目中演唱。

莫華倫近年積極在內地發展，2004年正式簽約內地著名音樂公司正大國際音樂製作中心，2005年推出中國首張古典跨界雙專輯《雙峰對峙 二水分流》，榮獲2005年第五屆中國金唱片獎最佳美聲男演員獎。

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2007年，莫華倫在人民大會堂上演兩場音樂會，2009年10月，他在由張藝謀執導的大型觀景歌劇《圖蘭朵》中擔任男主角。而今年的央視春晚中，莫華倫與李光羲、蔣大為、佟鐵鑫、蔡國慶等內地歌唱家，演繹《親愛的中國》。

莫華倫近年亦活躍政壇，2016年參與第六屆香港行政長官選舉委員會選舉體育，演藝，文化及出版界內的文化小組選舉，與汪明荃、高志森等人組成「文化共融」十五人名單。結果以546票當選。

中國三大男高音演出

莫華倫參與2020央視春晚演出

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責任編輯：鄧國強

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