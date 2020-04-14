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《艋舺》導演鈕承澤性侵罪成判監4年 法院批其暗指女助理主動獻身

社會熱點 12:47 2020/04/14

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53歲台灣導演鈕承澤被控前年11月在家性侵一位女電影工作人員，台北地院斥鈕毫無悔意，今判其4年徒刑可上訴。控方此前據被害人胸部等處驗出鈕口水DNA等證據，依強制性交罪將鈕起訴，事後鈕不斷向受害人道歉並賠上百萬台幣，卻始終不認罪，因此受害人不願原諒鈕。鈕的律師則表示無法接受判決，將擇期上訴。

檢察官認定，鈕承澤被控前年11月23日邀請多位電影工作人員到其家中聚會，受害人跟着主管一同出席，直到翌日凌晨眾人陸續離開，僅受害人獨自在鈕承澤家中，鈕要求受害人坐上梳化，受害人勉強坐到距離他較遠的梳化上，保持距離。

不過，鈕承澤卻刻意接近，先撫摸她的頭髮、背部，受害人嚇得無法動彈，鈕便將她壓在梳化上強吻，受害人哭求「不要」，鈕仍強脫她衣褲吻胸，然後自行脫光，不顧受害人極力抗拒，一手壓制她，同時用另一手指性侵。

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台灣名導演鈕承澤性侵罪成判監4年

受害人還指控，鈕承澤曾企圖硬上，但因不舉而作罷，最後強硬要她幫忙口交，她緊閉嘴巴並轉頭閃避，驚恐地蜷縮在梳化上不斷發抖哭求「不要」、「想回家」，鈕才突然停下動作，並說：「對不起我太急了」、「好，回家，讓你回家」，她才趕緊穿衣服離開，結束這場惡夢。

受害人離開鈕承澤家後，隨即打電話給同居室友求助，據了解，受害人遭性侵後情緒崩潰，原本擔心工作不保不敢報案，也不敢驗傷，經向朋友訴苦後，被害人才鼓起勇氣到醫院驗傷並提告，後因受害人胸部驗出鈕的口水DNA，檢方還查出鈕傳LINE向被害人道歉，因此認定鈕性侵事證明確，去年2月1日依強制性交罪將他起訴。

台北地院審理期間，去年9月傳出鈕承澤與受害人達成和解，據了解，和解金從案發時謠傳的60萬台幣（約15萬港元）加碼至6位數上百萬元，因雙方簽下保密協議，無法得知鈕確切賠償金額。

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不過，審理期間鈕承澤始終否認犯行，辯稱當時喝醉不記得，還說女生對他態度和善讓他誤會，而鈕雖多次當庭向被害人道歉，但被害人不領情，認為他賠償只是為求輕判，不認罪就是不認錯，因此不原諒鈕。

而法庭在判決中，指摘鈕承澤利用導演形塑喜歡被害人、會保護被害人的假象，於無罪答辯時，再稱以被害人深夜留在他家，必期待與他發生性關係、暗指被害人主動獻身，犯後毫無悔意，因此判鈕監禁4年。

53歲鈕承澤是童星出身，曾主演知名電影《小畢的故事》，他當時把叛逆期的青少年詮釋地淋漓盡致，如今成為知名導演、演員，曾導過《軍中樂園》、《艋舺》、《情非得已之生存之道》等多部電影，豈料，前年底爆發性侵醜聞。

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責任編輯：游昊雲

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