【中國經濟】3月外貿回暖 惟海外疫情蔓延 更大衝擊或二季度顯現

外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的出口訂單陸續交付，帶動中國3月進出口數據勝預期回暖，但數據尚未完全反映海外疫情3月開始擴散的影響，中國外貿面臨更大的衝擊可能在二季度。

海關總署公布，以美元計，中國3月出口按年下跌6.6%，預估為下跌13.9%；進口按年下跌0.9%，預估為下跌9.8%。

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中海晟融經濟學家張一分析指，出口超預期，主要緣於兩個因素：一方面是國內疫情控制較好，沿海企業復工復產率較高，出口企業及時恢復生產能力；另一方面是之前的管控使得外部市場擔心中國供應鏈斷裂帶來更多的風險，開始大規模補庫存，尤其是一些機電產品以及中間品。

他認為，這並不代表外部市場就好轉，考慮到國外疫情發展以及前期高庫存，4月份是出口的一個重要考驗。

分析：二季度出口降20%以上將是大概率事件

他並指出，進口的增長很大一塊來自於進口美國農產品，增長來自於中國市場需求和中美一階段協定的落實。此外，大宗商品價格下跌帶來的儲備需求增長也貢獻了一部分進口增長。數據短期超預期不代表未來無憂，二季度出口下滑已經成為市場共識。出口20%以上的下降將是大概率事件，對於政策制定者而言，政策應對沖大規模失業可能帶來的社會問題。

中原銀行首席經濟學家王軍也表示，3月進出口、出口的韌性仍在，但更值得擔憂的是後續幾個月的表現，還需要繼續觀察，更大的衝擊可能還在後面。

去中國化趨勢加劇 供應鏈重構更值得警惕

他指，未來衝擊主要是兩個方面：一是外需斷崖式回落，訂單大幅萎縮；二是貿易保護主義傾向上升，去全球化、去中國化趨勢加劇，供應鏈部分重構。第一個衝擊可能是短期的，影響是劇烈的；第二個衝擊可能較為緩慢，但影響較為深遠。

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中國海關發言人李魁文則表示，隨着外貿穩增長政策效應逐步顯現，前期因延期復工積壓的出口訂單陸續交付，3月當月進出口有所好轉。不過，他也稱，國際市場的需求萎縮，必然會對中國外貿出口造成衝擊，外貿新訂單減少等問題開始逐步顯現，中國外貿發展面臨的困難不容低估。

責任編輯：蒯宇澄

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