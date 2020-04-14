【兩岸角力】蘇貞昌稱　運送口罩拿掉「中華航空」字樣

新冠肺炎疫情肆虐之際，台灣展開「口罩外交」向歐洲等國捐贈口罩物資，但有聲音認為，物資由中華航空執飛送往，華航機身卻印有公司英文名稱「China Airlines」，易惹誤會是中國大陸捐助，建議華航改名。台灣的行政院長蘇貞昌今天（14日）表示，已要求華航拿掉公司字樣，且在機身或其他部分，多點台灣標誌。

華航隨即回應，董事長謝世謙通令各分公司遵照辦理，「日後配合執行運送醫療物資專案，請尊重客戶權益，以其需求為優先考量。同時，在未獲得貨主同意，不得利用該案進行任何商業宣傳行為。不可於貨品展示本公司相關旗幟，以避免衍生無謂困擾」。

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蘇貞昌表示，上次他當行政院長時，把中正機場改為台灣桃園國際機場，很成功；華航這次在運送物資時，全世界感謝台灣，但因為華航機身上標示有CHINA，很多國家人民誤以為是中國大陸送的口罩，「我們吃這種虧很多」。

▲ 台灣政府指派華航運送口罩物資到海外，貨櫃上雖有「Taiwan can help」字樣，但華航英文名「China Airlines」被指易惹誤會是中國大陸捐助。

數月前台灣已有人發起「華航正名」連署，至今有近4萬人響應。蘇貞昌指出，由於華航因為名稱問題造成很多混淆，已要求華航以後運送物資時，在貨櫃上面有「Taiwan Can Help」等就非常好，但不要湊熱鬧，旁邊還掛其公司標誌，以至於混淆，幫別人運送商品、物資，不該藉這機會宣傳自己。

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蘇貞昌說，華航改名涉及航權等種種因素，也許不是那麼簡單，但讓其標誌台灣，確實是該努力來做的事，也許讓華航快一點在機身或其他部分，多點台灣標誌。就好像世界貿易組織（WTO）的標誌上，雖然是台澎金馬經濟區，但是把台灣弄的很大；很多外館在Republic of China後面用括號，把台灣也弄很大，讓全世界分辨出來。

自疫情以來，口罩成為兩岸攻防敏感議題。此前，蔡英文政府宣稱要打「國際杯」、捐1000萬口罩給歐美等國，在北京，外交部發言人華春瑩4月1日表示，現在美國疫情嚴峻，台灣願意提供幫助，大家都樂見其成，但如果島內個別人想就疫情搞政治操弄，就得自省自重。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮上月也表示，台美發布所謂防疫「聯合聲明」，再次暴露民進黨當局藉新冠肺炎疫情「以疫謀獨」的卑劣行徑和政治圖謀，是把台灣民眾的衛生健康福祉綁架到「挾洋自重」、和祖國大陸搞對抗的錯誤道路上。

2007年，為配合陳水扁政府的「正名政策」，股東會通過「中國造船公司」更名為「台灣國際造船公司」，公司英文更為「CSBC Corporation, Taiwan」。

責任編輯：伍樂

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