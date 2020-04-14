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【肺炎疫情】巴西警逮捕竊取抗疫物資10華人 為首者自稱巴西上海協會會長（有片）（新增中方回應）

社會熱點 15:00 2020/04/14

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新冠肺炎蔓延全球，多國抗疫物資供不應求，竊取醫療物資以謀利的事件多有發生。巴西警方日前逮捕10名中國人，他們涉嫌竊取1.5萬組檢驗試劑組和約200萬件醫療物資，包括口罩、手套、手術帽、手術服、酒精消毒凝膠和體溫計。秘魯警方日前還逮捕一名中國男子，他竊取衛生當局的檢測器具，違法對民眾進行疾病快篩。

集團首領自稱巴西上海協會會長

據巴西新聞網站R7報道，聖保羅刑警特攻隊（Dope）調查9日發生在瓜魯柳斯（Guarulhos）國際機場發生的竊案後，在伊比蘭卡區（Ipiranga）一處倉庫發現這批物資。而一個犯罪集團正洽商以巴西幣400萬元（約598萬港元）將其賣出。

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這個中國人集團的首領鄭小雲（Zheng Xiao Yun，譯音）自稱是巴西上海協會會長，和另外9名中國人一起被捕。鄭小雲告訴警方，倉庫的物資是商人們的捐贈，將交給巴西醫院。

鄭小雲的說詞未說服警方，一干人等被巴西警方以現行犯逮捕，帶到警局問話。警方說明，從瓜魯柳斯機場被竊走的物資，是一家私人進口公司代理包括愛因斯坦醫院（Albert Einstein）等私人醫院進口的醫療裝備。

巴西刑警已聯絡中國駐聖保羅領事館，要求查證鄭小雲的身分以及是否真的代表巴西上海協會。

中國駐聖保羅總領館網站今日發布了《駐聖保羅總領館關於中國公民涉醫療防護物資案件的聲明》表示，目前該案還在調查中，完全相信聖保羅警方有能力及時查明事實真相，並堅定支持警方和法院依法公正處理有關案件。

聲明還提到，中方將繼續與巴方共同努力，共同做好防控工作，並提供力所能及的協助，同時也堅決反對任何破壞中巴友好關係的違法犯罪行為。

除了巴西，秘魯首都利馬警方12日逮捕一名中國男子，原因是他以竊自衛生當局的檢測器具，違法對民眾進行新冠病毒疾病快篩。

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秘魯警方表示，張天星（Tianxing Zhang，譯音）在利馬布倫那區（Brena）被捕，當時他正在兩名女性的家門口，準備替她們採檢，而檢驗試劑組是他從自己工作的利馬衛生當局偷來的。

責任編輯：費風

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