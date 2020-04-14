【新冠肺炎】接壤中國會變翻版意大利？普京：防範俄羅斯最壞狀況。

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【兩岸角力】蘇貞昌稱 運送口罩拿掉「中華航空」字樣
新型冠狀病毒肺炎全球大流行，俄羅斯今天通報單日確診新冠肺炎病例數字，創出疫情以來最高；俄國加強封鎖措施之際，總統普京（Vladimir Putin）警告官員，要準備因應疫情「最誇張的」狀況。
普京今天與官員視訊時表示，未來幾週是抗疫的「決定性」時刻，因為疫情「基本上每天在變，而且很遺憾地，不是朝更好的方向在變」。
【新冠肺炎】黑龍江增40宗輸入 綏芬河搶建方艙醫院 中俄陸路口岸全關
他告訴官員，需要「考量所有會發生的狀況，甚至是最錯綜複雜且最誇張的狀況」。他還表示，如有必要，會請國防部出面協助。
俄羅斯派軍機載送專業人士與裝備到意大利、中國與美國等國之舉，招致部分俄羅斯人批評，他們認為，國家動用重要資源，只是為了地緣政治目的。
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俄羅斯今天通報新增2558例感染病例，創下單日最高增幅，境內累計1萬8328例確診，死亡病例148例。
俄羅斯與中國接壤，有專家擔心俄國疫情會倒灌中國，令中國承受風險。中俄陸路的黑龍江綏芬河口岸，已加強防堵工作，當地亦趕工建造方艙醫院。
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責任編輯：游昊雲
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