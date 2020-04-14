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專題:新冠肺炎

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【新冠肺炎】接壤中國會變翻版意大利？普京：防範俄羅斯最壞狀況

國情動向 14:04 2020/04/14

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【新冠肺炎】接壤中國會變翻版意大利？普京：防範俄羅斯最壞狀況。

新型冠狀病毒肺炎全球大流行，俄羅斯今天通報單日確診新冠肺炎病例數字，創出疫情以來最高；俄國加強封鎖措施之際，總統普京（Vladimir Putin）警告官員，要準備因應疫情「最誇張的」狀況。

普京今天與官員視訊時表示，未來幾週是抗疫的「決定性」時刻，因為疫情「基本上每天在變，而且很遺憾地，不是朝更好的方向在變」。

【新冠肺炎】黑龍江增40宗輸入 綏芬河搶建方艙醫院 中俄陸路口岸全關

【新冠肺炎】境外輸入80多宗 中俄邊境綏芬河市再次封閉小區

他告訴官員，需要「考量所有會發生的狀況，甚至是最錯綜複雜且最誇張的狀況」。他還表示，如有必要，會請國防部出面協助。

俄羅斯派軍機載送專業人士與裝備到意大利、中國與美國等國之舉，招致部分俄羅斯人批評，他們認為，國家動用重要資源，只是為了地緣政治目的。

【新冠肺炎】俄疫情惡化！黑龍江輸入病例激增 專家組緊急馳援

【肺炎疫情】毒航班再現！上海新增52例境外輸入確診 51例搭同一航班由俄回國

俄羅斯今天通報新增2558例感染病例，創下單日最高增幅，境內累計1萬8328例確診，死亡病例148例。

俄羅斯與中國接壤，有專家擔心俄國疫情會倒灌中國，令中國承受風險。中俄陸路的黑龍江綏芬河口岸，已加強防堵工作，當地亦趕工建造方艙醫院。

【肺炎疫情】歧視非洲人事件頻發 廣州麥當勞分店疑不讓black people進入

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【新冠肺炎】疫情打擊iPhone 11變跳樓貨　內地網商減價兩成促銷

責任編輯：游昊雲

【新冠肺炎】擴散，緊貼最新疫情影響

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