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【中國經濟】滬指高開高走收升1.6% 收復2800關

經濟脈搏 15:24 2020/04/14

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中國3月外貿數據勝預期， 市場人氣顯著回暖，A股高開高走，滬指收升1.6%，重回2800點，科技股全面走強，深成指升2.5%，創業板指升逾3%

深成指升逾2.5%

A股早盤指數高開，隨後逐步分化，深強滬弱格局顯現。截至收市，滬指報2827.28點，升1.59%；深成指報10475.71點，升2.47%；創業板指數報1985.43點，升3.24%。

兩市成交合計5893億元（人民幣，下同），較上一交易日明顯放量，其中滬市成交2236億元，深成指成交3657億元。北向資金淨流入逾百億元。

盤面上，全線上升，半導體升逾3%，電子、有色金屬、新材料、通信、計算機、證券、傳媒等升2%。

分析認為，近期科技股表現反復活躍，大背景是當前經濟環境尚未出現新的複蘇信號，因此新基建與其他國產替代科技概念，仍然是市場最關注的熱點題材。

巨豐投顧認為，目前A股仍處於築底過程中，市場短期看情緒，中期看政策，長期看估值；中長期向好，而短期仍是未知數。操作上，中線繼續關注新基建、新能源汽車等確定性較強的板塊，業績窗口期則重點關注高分紅高股息的白馬藍籌股。

【中國經濟】中國3月美元計出口按年跌6.6%  官方怎看外貿前景？

【中國經濟】3月外貿回暖  惟海外疫情蔓延 更大衝擊或二季度顯現

海關總署公布，以美元計，中國3月出口按年下跌6.6%，預估為下跌13.9%；進口按年下跌0.9%，預估為下跌9.8%。

責任編輯：蒯宇澄

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