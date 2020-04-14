玻璃大王曹德旺：警惕疫情後全球產業鏈去中國化

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，更可能引致產業鏈重組。有「中國玻璃大王」之稱的福耀集團董事長曹德旺，近日接受內地傳媒訪問時也提到，疫情後全球產業鏈會減少對中國依賴，一定要警惕全球產業鏈去中國化，但相信短期仍無法、不會與中國脫鉤。有學者分析，企業未來或會把部分產能遷出中國，分散風險。

《新京報》昨日刊出曹德旺專訪。曹德旺稱，這次疫情後，各國不信任度將增加，相信各國會對產業鏈政策作出一定調整，著手構建更獨立、完整、安全的產業鏈會是趨勢，他認為全球產業鏈會被簡化，減少對中國的依賴，「我們一定要警惕全球產業鏈去中國化」。

警惕疫情過後 「去中國化」危機

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他警告，在全球產業鏈被簡化的趨勢下，會出現逆全球化的陰影。或許逆全球化的趨勢不可避免，並最終會成為定局，但逆全球化會給各國巨大的傷害，對全球經濟也是巨大的災難。

構造獨立產業鍊 歐美也難做到

不過，曹德旺也認為，短期內各國很難構造獨立的產業鍊和工業體系，全球產業鏈難以短期內發生逆轉性變化，即使是歐美發達國家，想在疫後形成獨立完整產業鏈並不容易。

▲ 曹德旺

他解釋，在過去幾十年，美國、歐洲很多發達國家一直實行去工業政策，大力發展虛擬經濟，現這些國家工業化已經被去的差不多，很多產業已經斷代。如果要重新恢復製造業，形成獨立的產業鏈體系，有很大的難度：

第一，缺乏產業投資者、缺老闆，無論日韓還是歐美，很多製造業企業二代不願意接班，更願意去做互聯網、金融等虛擬經濟。 第二，是缺乏勞動力，去工業化導致年輕人從事金融、房地產等行業，製造業缺乏年輕工人。在歐美最便宜的是電、天然氣等能源資源，最貴的就是勞工成本，發達國家勞動成本高於中國。 第三，缺乏管理人員 第四，缺乏資金

此外，工會制度、勞資雙方的緊張阻礙美國、歐洲製造業發展，這一難題很難處理。因為兩黨競選機制與競選綱領是勞資關係緊張的主要根源，這一問題短期內無法解決。

曹德旺稱，目前一些產業鏈往東南亞轉移，但現時東南亞就像改革開放之初的中國一樣，基礎設施很差、道路很差導致交通物流不暢，水電供應也經常不穩定，且要到另外一個地區重新設立工廠要至少兩、三年的時間，這些都是企業要考慮到的成本。

他表示，若全球供應鍊和產業鍊和中國脫鉤，對雙方都會帶來巨大傷害。而且放眼全世界，從俄羅斯、日本、南韓，再到歐洲、美國，「全世界只有我們勤勞的中國工人還在認真做事」。因此他認為，短期內，全球產業鏈很難找到替代中國的經濟體或解決辦法，全球產業鏈無法、不會與中國脫鉤。

但曹德旺警告，同時必須反省，隨著勞動力成本升高、貿易摩擦等因素影響，中國製造業成本在上升，中國製造正在國際上失去原有競爭力，出現產業鏈向東南亞轉移的現象。「製造業競爭力的下降，會引起國家競爭力的下降，這必須引起我們全體中國人的反省」。

學者：西方政府會引導重要生產回國

另據英國廣播公司（BBC）中文網報道，香港科技大學商學院市場營銷與供應鏈管理研究中心主任張洪濤預計，疫情後會看到西方國家擁有更大、更強力的政府，他們會引導、鼓勵或強迫對國家安全至關重要的產品的生產，返回本國或到可信任、或能夠控制、或價值觀相同的地區或國家。

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但他承認「將產業鏈大部分移出中國既痛苦又耗時」，非短短幾年時間可以辦到。他指出，，企業至少會將重新組織產業鏈來構建多元化的供應來源，擺上議事日程。

責任編輯：伍樂

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