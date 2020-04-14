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【全球大流行】「感謝您，習大哥」巨型廣告 塞爾維亞隨處可見

國情動向 15:31 2020/04/14

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位於東歐巴爾幹半島的塞爾維亞（Serbia），首都貝爾格萊德（Belgrade）街上近日出現大型電子屏幕廣告牌。屏幕上以中國國旗為背景，在中國國家主席習近平旁邊，打出「感謝您，習大哥」字樣。

上月中全國進入緊急狀態的塞爾維亞，在總統武契奇（Aleksandar Vucic）向中國求救後隨即得到回應，上月 21 日中國派出 6 人專家醫療隊，連同呼吸機、口罩、試劑盒等十數噸抗疫物資，飛赴首都貝爾格萊德。

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武契奇當時在機場以紅地氈親迎，更當場親吻中國國旗。中國專家在塞國幫助抗疫工作，武契奇亦多次透過媒體感謝中國相助，在當地不少地方都可見到「感謝您，習大哥」的廣告牌。

塞爾維亞的「感謝，習大哥」廣告

塞爾維亞官員也對路透社表示，受中國專家的指導，現在塞國開始進行全面性普篩，以找出更多新冠肺炎患者。

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除了塞爾維亞，北京又派出醫療隊伍到柬埔寨、伊朗、伊拉克、寮國、巴基斯坦、委內瑞拉，以及唯一參與「一帶一路」的七國集團國、疫情嚴峻的意大利，上周中國又派出 12 人專家小組到菲律賓，幫助當地政府抗疫。

不過，歐美國家卻不滿中國隱瞞疫情。在昨日的白宮記者會上，有記者問美國總統特朗普：「為甚麼中國隱瞞疫情，到現在還沒有承擔因果報應（consequence）？」

特朗普隨即回答，「你怎麼知道沒有報應？我當然不會告訴你，中國會知道的，我為甚麼要告訴你」，可見特朗普的憤怒。

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責任編輯：游昊雲

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