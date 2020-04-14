【新冠肺炎疫情】中美醫生懶理輿論戰 默默聯合抗疫

中美就新冠疫情所引發的輿論戰不斷之際，兩國數以百計的醫生和科學家一直在通過在線平台舉行虛擬會議交流、聯合抗疫。哈佛醫學院院長認為，在為全世界謀求福祉方面，醫學和科技的力量要超越政治；美國華人醫師會則稱：「我們知道這種流行病遲早會在這裏爆發，因為我們有如此緊密的聯繫。」

美媒《華爾街日報》引述哈佛醫學院院長George Daley稱，對抗共同公共衛生威脅的歷史一次又一次證明，在為全世界謀求福祉方面，醫學和科技的力量要超越政治。

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攜手鍾南山 「中國擁最前沿臨床和科學認知」

Daley從2月起一直與中國政府新冠疫情專家委員會的負責人密切合作。報道指，兩國醫生和科學家的合作已經擴展到潛在新冠藥物的臨床試驗方面，而且啟動了長期項目，例如哈佛醫學院和廣州呼吸健康研究院價值1.15億美元的新5年合作。

Daley提到，中國工程院院士鍾南山在2月一次會議期間，曾在疾病診斷、疾病病理學及調整抗病毒藥物用途的策略等方面尋求幫助。現在，兩個月過去了，鍾南山已在與美國醫學界分享他的經驗。「中國是這場危機的早期震央，這也意味中國對這種病毒擁有最前沿的臨床和科學認知，對這種疾病有最深刻的了解。」

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中美近百前線醫生連線 交流實地經驗與療法

另外，正苦於應對確診和死亡病例迅速增加的美國前線醫生，也默默與來自中國的醫生交流。傳染病專家Annie Antar上月在美國霍普金斯大學醫學院的實驗室因新冠疫情被關閉後，請同事Dai Weiwei為該院的醫生和中國醫療界人士進行連線，請教實地經驗。兩天內，逾80位美國醫生通過影片與中國浙江大學醫學院附屬第二醫院院長王建安及從武漢撥入的約10位醫生連線。

Antar表示，很想和那些親眼目睹了許多病例的人交流。隨著這種人類了解甚少的危險病毒席捲全球，哪種療法有效，哪種無效，對這方面臨床經驗的需求比以往任何時候都要高。

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新冠病毒是全球問題 必須把政治議程放一邊

報道最後指出，在美國工作的美籍華裔從業者，是當中最強大的人脈，美國華人醫師會會長徐如良說：「我們知道這種流行病遲早會在這裏暴發，因為我們有如此緊密的聯繫。」該協會的700多名成員主要集中在紐約、新澤西和康涅狄格三州地區，這些地區是新冠病毒疫情最嚴重的地區。

紐約腫瘤學家、美國華人醫師會董事會成員Elisa Wu認為，國與國之間的關係將會變得緊張，但從醫生的立場來看，新冠病毒是一個全球性問題，必須把政治議程放到一邊。

中國外交部發言人華春瑩曾表示，中方很樂意同其他國家分享一些比較有效的做法和有益的經驗，但中方不會把其用作地緣政治的武器或者工具。流行性疾病不分國界、不分種族，是對人類的共同挑戰。各國祇有合力應對，才能戰而勝之。

責任編輯：伍樂

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