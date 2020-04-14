【肺炎疫情】內地門市陸續重開 iPhone銷量按月增4倍多

內地疫情逐漸平緩，多地復工復市，蘋果公司在內地的門市陸續重啟。數據顯示，iPhone手機3月份內地銷量為250萬部，按月增長416%。

巴克萊分析師Tim Long表示，根據最新數據，截至3月份的季度，iPhone在中國市場的銷量按年下降4.4%，略優於其預期，蘋果的真正考驗將是今年首度推出的5G iPhone，其5G手機將面臨激烈競爭，以及其他市場的經濟壓力；而蘋果已開始在內地市場開展促銷活動，iPhone現時的折扣介乎約七折至八折。

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另據中國信息通信技術研究院（CAICT）的數據顯示，3月內地手機出貨量總計2,100萬部。與2月相比，增長了三倍多，但與2019年3月相比仍然下降了約20%。

目前內地疫情逐漸得到控制，但海外情況並不樂觀。許多智能手機制造商希望內地的銷售能夠緩解未來幾個月海外市場的下滑。小米公司首席財務官在其季度收益電話中表示，中國市場已恢復至正常水平的約80%。

責任編輯：伍樂

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