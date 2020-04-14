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【中國航天】貿易戰加瘟疫打擊？中國火箭衛星一個月3次挫敗有玄機　

國情動向 16:14 2020/04/14

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中國航天市場素來以穩定價廉著稱，受到許多國家青睞，但進入2020年以來，在短短不到30天內，接連遭遇三次重大失敗，中國航天工程品質引起外界高度關注。

根據外媒綜合報道，3月16日，中國長征七號甲運載火箭發射失敗。時隔24天，4月9日，搭載印尼PALAPA-N1通信衛星的長征三號乙運載火箭也沒能成功入軌，星箭最終墜毀，成為中國今年的第二次火箭發射失利。

中國長征七號甲、長征三號乙接連發射失敗

另外，3月24日，委內瑞拉一號衛星太空突然失效，這顆衛星由中國研發，於2008年由長征-3B運載火箭送入軌道，預計使用壽命為15年。如今卻在2023年到期的前三年，偏離軌道並停止運行。

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報道指，兩次發射失敗，一次衛星沒有達到預期壽命，讓中國航天工程品質頓時蒙上陰影。

目前還不清楚，中國火箭發射最近一次失利是否會對今年的其它發射計劃，造成更大影響。但是，長征三號乙此次發射失敗，難免會讓其他國家質疑中國的航天發射能力，影響中國航天產品拓展海外市場。

報道分析，照理說，相較新一代的長征七號，長征三號乙技術較為成熟、最新卻發射失敗，更受到市場關注。在此之前，作為中國用於商業衛星發射的主力火箭，長征三號乙過去共有67次發射，其中只有兩次是完全失敗，第一次是首飛的時候，還有一次就是這次。另外兩次雖然沒有完全成功，但衛星仍然可以進入預定軌道。

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因此，長征三號乙的發射成功率還是非常高的，可達94%，在世界處於領先水平。

有專家猜測，中國火箭的失敗率和中美關係惡化有關，由於中國火箭發展依賴美國芯片，在中美貿易戰後美國政府加強管制芯片出口，使中國直接受到衝擊。

貿易戰令中國航天工程　無法獲所需芯片

也有業界知情人士猜測，此次發射失敗可能是在一定程度上受到了疫情影響，因疫情原因，中國航天工業剛剛復工不久，可能是是因為個別零件或關鍵性技術出現偏差導致火箭運力不足，發射失敗。

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值得注意的是，在2018年時，西安航天六院發生一件跳槽事件。作為火箭發動機設計師的張小平意欲跳槽，最初航天六院予以批准。後來，六院發現，張小平離職後，將直接對中國登月工程造成影響。面對這種沒有辦法的情況，航天六院又發出一份通告，要求上級機關使用行政命令，要求張小平復職。

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六院在中國航天體系中，有着非常重要的地位，主要負責研發長征七號和長征三號乙的火箭發動機。偏偏這兩次發射失敗的，正好又都是這兩款火箭。這難免不讓人質疑，是不是高端人才的流失，對中國航天事業的發展造成了一定的影響。

據瞭解，中國2020年航天發射任務十分繁重，預計總發射次數將會達到40次以上，其中包括新一代載人飛船試驗船、嫦娥五號、火星探測器。

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