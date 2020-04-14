中非關係現裂痕？王毅喊話：友誼堅如磐石 不受一時影響

內地近期因新冠病毒肺炎防疫，多次傳出歧視非裔人士的事件。國務委員王毅與非盟委員會主席法基通電話時表示，中非是風雨同舟的好兄弟和好戰友，雙方友誼堅如磐石、牢不可破，決不會因一時一事而受影響，更不會被某些勢力的挑撥離間所干擾。

王毅：對外國在華人員一視同仁

多個非洲國家駐華大使早前集體去信外長王毅，批評廣州等地的非洲僑民受到歧視，要求立即停止強制檢測、隔離及其他非人道對待。王毅指出，中方致力維護所有中外人員的健康和安全，對外國在華人員一視同仁，反對任何針對特定人群的差異性做法。

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王毅表示，在中國抗疫鬥爭艱難時刻，非盟和非洲國家給予的聲援與幫助，明確反對個別國家將疫情政治化、將病毒標籤化，中方銘記在心。

他強調，當前形勢下，中國和非洲國家更需要相互信任、相互支持、團結一致、共克時艱。他指，中非是全面戰略合作夥伴，中方會提供更多非洲需要的醫療物資，向非洲派遣醫療專家組，並協助非方在華採購防疫物資，深化中非在公共衛生領域合作。

非盟主席：相信中方決不會採取歧視做法

法基表示，非洲國家和中國是全面戰略合作夥伴，彼此命運緊密相連，沒有任何事情能夠改變或損害非中友好，指知道中方正在努力防止疫情反彈，相信中方決不會採取歧視做法。他又批評一些勢力試圖利用當前事態挑撥非中友好，決不會讓他們得逞。非方願繼續同中方堅定站在一起。

早前有報道指，3名在廣州的尼日利亞人被防疫部門從酒店公寓強行帶走隔離，護照也被收繳。尼日利亞駐廣州總領事趕到後，將護照從防疫人員手中交還國民。

美國國務院發言人曾稱，中國對非洲的排外情緒令人遺憾卻不令人意外。只要看看中國在非洲參與的項目，都會看到這種虐待、操縱行為。中國在疫情期間如此對待他們尤其是學生，反映出中國與非洲所謂「夥伴關係」的實質。

外交部趙立堅13日回應指，在當前國際社會亟需團結抗疫的形勢下，美方妄言聳聽，挑撥是非，既不道德，更不負責任。中方奉勸美方把精力放在本國疫情防控上，企圖借機挑撥中非友好關係不可能得逞。

責任編輯：蒯宇澄

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